中芯合作深圳市府 重點生產28奈米及以上晶圓製造

週三 (17 日) 晚間，中芯國際 (981-HK) 宣布將與深圳政府合作發展半導體產業，重點放在生產 28 奈米及以上的晶圓製造。

該計劃將以中芯深圳為核心，中芯國際與深圳政府旗下投資單位將對其增資，取得資金重點放在生產 28 奈米及以上的晶圓製造和提供技術服務，目標達到每個月約 4 萬片 12 吋晶圓的產能，預期將於 2022 年開始量產。

中芯表示待最終協議簽訂後，項目的新投資額估計為 23.5 億美元 (約 182 億港元)。雙方的實際出資金額將根據第三方專業公司對中芯深圳所作評估而定。預計出資完成後，中芯深圳將由中芯國際及深圳重投集團分別持有 55% 及不超過 23% 的權益。

中芯雖然在 10 奈米以下的先進製程技術遭到美國禁令的限制，不過美國方面放行 14 奈米以上的設備出口給中芯。

中芯早前公告與 ASML 達成價值 12 億美元訂單的交易，該訂單主要採購 DUV 設備。而中芯將得以聚焦 14 奈米 FinFET 工藝，以此來提高自身的競爭力。

中芯公布的財報內容顯示，14/28 奈米工藝在 2020 年第四季營收比重下降至 5%，低於前一季的 14.6%。

中芯聯合 CEO 趙海軍表示，目前中芯 FinFET 工藝已取得不錯的成績，N+1 進入風險量產，只是在外部因素影響下，去年第四季起 FinFET 的產能利用率不足，產能提升 (增加客戶訂單) 還需要時間。

現階段中芯提供 0.35 微米到 14 奈米不同技術的晶圓代工服務。中芯在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 晶圓廠，以及一座擁有實際控制權的 300mm 先進製程晶圓廠；在北京建有一座 300mm 晶圓廠和一座控股的 300mm 晶圓廠；在天津和深圳各建一座 200mm 晶圓廠。