【Wen姐筆記】台積貼息 結算亂流擾多頭？保2搶3才能拚1日轉折

昨天的台積電除息，由市場原本樂見的「秒填息」轉為貼息，加上台指期結算，外資準時從昨日尾盤開始壓低，讓加權指數以 16215.82 點作收，成交值升溫智 3168.38 億元。昨日的台積貼息，台指期結算壓尾，擾亂了多頭腳步，多頭今日能否再拚 1 日轉折? 關鍵仍在於能否「保 2 搶 3」! 16251 成為短多能否搶回控盤權觀察點! 關鍵點位為 16183、16222 與 16333 點。

台股多方要展開反攻，16200 點務必守穩，兩端哨站為 16183 與 16222 點，如再棄守 16154 點，需提防空方加重攻擊力道! 16222 站穩，多方要繼續北上的動力還是不足，16251 與 16300 點城池儘速收復，短多才可重新搶搶回控盤權! 16300 點城池兩端哨站為為 16279 與 16311 點，而闖過 16333，多方才可順利繼續北上! 闖過 16353 點多方攻勢轉強， 16400 點兩端哨站為 16388 與 16428 點，必須突破 16428 點與 16447 點，多頭正式進入挑戰 16579 決戰賽!

但如 16154 點棄守，對多方相當不利，需提防續往 16000 點回測，再次進入 16000 點保衛戰! 16100 點城池，兩端哨站為 16085 與 16123 點，如失守 16085 點，短線由空方控盤，恐回測 16053 並正式進入 16000 點保衛戰，16000 點城池兩端哨站為 15978 與 16023 點，如棄守 15978 點，則逃命波結束，提防續往季線靠近!

解鈴還須繫鈴人，如果將昨日的台積電貼息 ，是為外資壓盤結算的手段，今天台積電就必須強勢反攻，還有昨日領軍創高的鴻海，也不宜陣前換將，否則對多方繼續北上攻勢相當不利! 多空在此又連續糾纏 4 個交易日，投資人也須留意，近日是否有中長紅或中長黑表態 K 棒出現! 將成為影響三月下旬至清明前的關鍵 K 棒! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)