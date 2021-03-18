〈台股盤中〉「鴻」圖大展帶頭衝 一度漲近200點 收復5日線

美國聯準會預期 2023 年前維持基準利率不變，美股四大指數周三全面收漲，台股今 (18) 日開盤即強彈逾 100 點，權值股鴻海帶頭衝鋒，買盤全面進駐鴻家軍，大盤一度強漲 190 點，突破 16400 點、收復五日線，預估今日成交量較昨日放大至 3500 億元。

權值股今日多上漲表態，台積電、聯發科分別站回五日線、月線，鴻海獲外資連八買後，今日再強漲逾 3%，續創 11 年來新高，其餘如日月光投控、台達電大漲 2% 以上，台塑四寶、金控權值也穩盤上，為大盤走勢增溫。

鴻海隨著電動車布局雛形顯現，集團旗下鴻家軍可望迎來新轉機，買盤全面進駐，包括天鈺、群創、鴻準、乙盛 - KY 等，一片紅通通，天鈺表現最強勢，再度亮燈漲停，達 276 元。

IC 設計族群今日也續強，聯傑、敦泰、矽統、聯詠、偉詮電均大漲逾半根以上，瑞昱、致新、義隆、祥碩、盛群也有 1% 以上的漲幅。

美國聯準會預期 2023 年前將不會升息，並維持每月 1200 億美元的購債規模，美債殖利率也自高點下滑，法人認為，台股多頭趨勢未變，儘管部分個股有獲利了解賣壓出現，仍可把握修正時機，留意質優、成長趨勢個股。