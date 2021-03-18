【聯邦投信】通膨來襲免驚！復甦題材、內需產業逆風向上

近期因市場預期經濟復甦、通膨上升導致科技股以及成長型類股下挫，美國銀行 3/16 發布的一份報告更指出，通膨已被列為三月以來的頭號擔憂！聯邦投信指出，根據芝加哥期交所的利率預估工具顯示，截至今年底 FED 升息機率不高，加上近期美國政府通過 1.9 兆美元的刺激案，以及緊跟在後的基礎建設案，通膨僅是貨幣增加的正常現象，投資人不需過於擔心，反而能藉此機會布局受惠產業，如營建、金融、原物料等抗通膨之內需產業，以及具復甦題材的航空、旅遊等族群。

景氣復甦有利股市，可關注核心 CPI 走勢

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，美國財政部長葉倫表示，隨著拜登政府通過 1.9 兆美元紓困案，恢復充分就業可期，通膨風險低且可控。但在市場的預期心理下，去年表現優異的族群今年可能會休息，建議投資人可轉向投資具有經濟復甦題材的相關族群，例如航空、旅遊等產業。

陳昶宇表示，物價通常伴隨著景氣上升走高，而股市又與景氣呈現正相關，因此股市與物價的正向關係，將有利於資金流向股市。投資人亦可透過觀察 CPI 來判斷是否面臨通膨風險，而核心 CPI 因為會扣除波動較大的食品、能源等項目，更具有參考價值。目前 FED 今年的重點目標將放在恢復疫情前的就業水準與穩定物價，故當 CPI 往 2% 靠近或是站上 2% 一定的時間之後，才需評估現行利率是否合理。

展望後市，陳昶宇指出，通膨上升有利於營建、金融、原物料以及內需等產業，主因在於原物料等上游業者通常備有庫存，可利用庫存價格較低的物料來對抗通膨；金融業則具有利差的優勢，也是潛在受惠的族群之一，投資人可多加留意。

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