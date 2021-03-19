美公債殖利率又竄升 賣出訊號來了？

訊息快遞：

美國 10 年公債殖利率從年初的 0.90% 升高至 1.7% 左右，快速升高的殖利率引起投資人擔憂股市本益比可能重新定價，從 1 月底低點起算，價值跟成長類股出現明顯的差距，本益比較高的成長類股下跌 1.37%，而價值股則上漲 11.6%（截至 2021/3/18）。

鉅亨觀點：

1. 長期公債殖利率升高，導致股市本益比下滑

美國 10 年公債殖利率被許多人視為無風險利率，任何風吹草動都會影響廣大的風險性資產。假設美國 10 年公債殖利率為 1%，股市只要每年可以帶來 3% 的收益，就可以抵消股市波動與潛在跌幅。但若美國 10 年公債殖利率升高至 2%，3% 的收益率便無法滿足投資人，股市收益率必需升高至 4% 才能吸引足夠買家。股市收益率為本益比的倒數（EPS/P），當美國 10 年公債殖利率升高時，美股收益率會上升、倒數的本益比就會下降。

2. 此波殖利率上升，由未來經濟樂觀拉動

儘管美國 10 年公債殖利率升高，會透過本益比下降來傷害高本益比的類股。但如果公債殖利率上升的主因是來自對未來經濟狀況轉佳的預期，代表企業將更願意徵才、投資，民眾的樂觀情緒也有助於提振消費力道，進而改善企業盈餘。同時，在本週美國聯準會主席鮑威爾發表演說時，也提及經濟狀況有望進一步改善，因而上調對未來的經濟成長預期，重申如果貨幣政策轉向將會發出明確訊號。

3. 盈餘修復抵消本益比下降，美股仍適合買進

從過往經濟擺脫衰退並進入復甦期的經驗來看（1981 年以來 4 次景氣週期），美國 10 年公債殖利率從經濟衰退期間低點，到景氣復甦時的最高點，殖利率平均升高 1.5%。這次經濟衰退期間美國 10 年公債殖利率最低來到 0.53%，加上 1.5% 後約等於 2%，美國 10 年公債殖利率有機會在此輪復甦期間升高至 2%。今年美國股市每股盈餘預估值為 171 美元，假設今年美國 10 年公債殖利率就來到 2%，美國股市合理價位為 3,600 至 4,200 點（標普 500）。

投資策略: 產業將輪動，整體美股搭配特定產業

經濟成長好處將抵消股市本益比下降的壞處，就算美國 10 年公債殖利率升高至 2%，美國股市仍有近 7.3% 的上漲空間。而除了整體美股外，更容易受惠於景氣復甦的能源、非必需消費與原物料基金也都是好選擇。小型股基金則與美國國內經濟緊密，可趁此波股市拉回進場佈局，並等待解除封鎖與生活恢復正常的好消息。此外，價值股基金由本益比較低的股票所組成，也較不易受到殖利率走勢所影響，因此也是不錯的標的。

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