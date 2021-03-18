居家修繕熱 寶陞去年賺回半個股本 擬配2.99元股利

地板品牌銷售商寶陞國際 (2948-TE) 今 (18) 日公布 2020 年財報，稅後純益 9132 萬元，創新高，年增 1.27 倍，每股純益 5 元，董事會決議去年盈餘每股擬配 2 元現金股利及 0.99 元股票股利，合計 2.99 元。

寶陞去年營收 14.01 億元，年增 37%，毛利率 34.33%，年增 0.55 個百分點，稅後 9132 萬元，創新高，年增 1.27 倍，每股純益 5 元。

寶陞去年營收成長，主要受惠遠距辦公、教學等新生活型態盛行，帶動美國居家修繕支出逐步增加，挹注整體營運年增，旗下高階地板市場專業品牌「Artisan Hardwood」、以及專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」營收比重分別為 55%、40%，受惠旗下兩大事業營運優化及成本的控管，全年賺回半個股本。

寶陞今年 2 月營收 1.25 億元，創歷年同期新高，年增 46.03%，前 2 月營收 2.57 億元，年增 49.82%。寶陞看好，在美國房市、居家裝修風潮，兩大事業營運引擎持續熱轉，有信心集團營運動能優於整體產業表現。