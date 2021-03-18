工業富聯斥22億元 取得鴻海子公司威州在建廠房及資料中心

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯今 (18) 日公告，斥資 7762.9 萬美元、約新台幣 22 億元，收購鴻海美國子公司 AFE, INC(簡稱 AFE) 位於威州的在建廠房及數據中心，強化美國生產伺服器製造能力。

工業富聯公告指出，因業務發展需要，因此透過全資子公司 FII USA INC. 以自有資金，收購 AFE 持有的在建工程等相關資產，其中在建廠房於 2019 年 9 月開始建造，用於生產伺服器及整機組裝，目前已經完工，並已取得當地主管部門頒發的佔用許可證。

在建數據中心於去年 2 月開始建造，涵蓋提供數據中心主機代管、運營及智能製造等專有雲服務，目前尚在建設中，預計今年 3 月底完工。

工業富聯表示，北美遠距辦公、教育、娛樂的需求呈現爆發式增長，當地雲計算服務商 (CSP) 對伺服器需求隨之增長，目前公司美國工廠產能以品牌客戶為主，無法滿足此部分雲計算​​服務提供商客戶需求，因此需擴充美國當地製造能力。

而在本次交易完成後，工業富聯看好，將在北美地區形成更健康產業結構和產能佈局，以及更廣泛的客戶群，整體實力和抗風險能力將進一步增強。

資料顯示，AFE 成立於 2017 年 7 月 25 日，主營業務為消費電子產品和電子設備的製造、組裝和分銷，截至去年 12 月 31 日，AFE 資產總額 1.01 億美元，淨資產 9722.4 萬美元，去年營收 7147.1 萬美元，淨利潤 663.9 萬美元。