寶二水庫蓄水量僅剩9.9% 大新竹用水將面臨供5停2

台灣水情嚴峻，新竹縣為竹科供水重鎮，寶二水庫目前蓄水量僅剩 9.9%，新竹縣長楊文科今 (18) 日偕水利署官員前往力成，了解其製程廢水回收過程與成效，楊文科表示，在北水南送、開放鑿井等調度下，新竹用水還能苦撐，但因應未來可能進入「供 5 停 2」，將在月底演練，做好抗旱整備。

因應水情嚴峻，楊文科與水利署副署長黃宏莆等人，前往位於湖口的封測廠力成 (6239-TW) 廠房，了解製程節水的成效，緊接著赴竹北水資源回收中心，聽取回收水再利用狀況的簡報，再來就到水情最為嚴峻的寶二水庫現勘。

楊文科指出，在開源方面，新竹縣向中央提出建議興建寶山第三水庫和鳳山溪設攔河堰取水的長期措施，水利署也將評估研議。節流的部分，新竹縣要求企業全力節水、提高廢水回收利用，同時籲民眾節約用水，希望在大家同心努力下，可以度過這次缺水難關。

楊文科說，在中央北水南送、開放鑿井等調度措施的支持下，讓新竹目前為止還能苦撐，但水情持續惡化，未來大新竹地區可能進入「供 5 停 2」，竹科將減供 20%，新竹縣預計本月底展開演練，做好抗旱整備。

聯電榮譽副董事長宣明智、新竹縣議長張鎮榮等人，也陪同楊文科祭拜祈雨。宣明智表示，新竹每年都會遇到缺水，大家都會共體時艱，但今年缺水嚴重度，是以前沒有看過的，除了祈求老天保佑降雨，企業也要努力節水，將來也將面對在地方上鑿井取水，如何最有效地利用水資源，鑿井取水後如何回填，都是要考量的議題。