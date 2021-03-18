AZ疫苗下周開打 陳時中：確保首批6萬醫護施打2劑

台灣首批 AstraZeneca 新冠疫苗 11.7 萬劑已經完成 7 項檢驗，今 (18) 日將封緘、放行，衛福部長陳時中指出，疾管署明 (19) 日邀集專家會議，討論疫苗安全性及施打事宜，最快下周開打，首批有意願接種的醫事人員約 6 萬名，確保可施打到 2 劑，人數將會滾動式調整。

我國採購首批牛津 AZ 疫苗於 3 月 3 日運抵台灣，食藥署謹慎進行 7 項檢驗，歷經 2 周後總算完成，今天會封緘、放行。

陳時中今天前往立法院業務報告並備質詢，會前指出，明天將召開專家會議討論接種事宜，初步規劃於下周施打。疾管署這兩天就會開始配送疫苗至醫院，原先規劃 100 多家，目前決定先以 50 幾家為主，以施打量能多的醫療院所為優先接種地，各縣市都有。

首批接種疫苗的醫護，皆已造冊完畢，不過，陳時中先前指出，將提供第一線高風險醫事人員 11.7 萬人優先接種，昨天則改口先讓 6 萬名有意願的醫護，確保能施打到 2 劑。

外界關注是否代表 AZ 疫苗到貨時程有變數。對此，陳時中說明，這都是滾動式變動，在下一批 AZ 疫苗未抵台之前，做法會保守一點，首要目標是確保有意願接種的第一線醫事人員都能完整接種疫苗，未來開放後，首批接種的醫事人員有機會超過 10 萬人。