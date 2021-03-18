一銀找盟友發聯名卡提高獲客率 拚年底流通卡數150萬張

第一銀行今年衝刺信用卡版圖改找盟友合作，陸續找上義联集團、桃園市政府合發信用卡，銀行總經理鄭美玲說，希望透過聯名卡的獲客能力，拉抬信用卡市占率，目標在今年底流通卡數可達 150 萬張。

一銀本 (3) 月初宣布與義联集團旗下的義享天地合作發行聯名卡，首次跨足百貨聯名卡市場，今 (18) 日趁勝追擊與桃園市合作發行「桃園市市民聯名卡」、「桃園市認同卡」，結合特約店、電子票證、交通搭乘等優惠，提高動卡率。

鄭美玲會後受訪時說，目前暫定「桃園市市民卡聯名卡」與「桃園市認同卡」能在發行一年內達成 10 萬張目標，長線目標則上看 20 萬張；至於本月初發行的義享天地聯名卡，同樣希望能在年底前達成 10 萬張目標。

鄭美玲表示，過去一銀發展信用卡主要透過分行尋找客戶，在既有的客戶基礎與實質消費需求拉抬下，讓銀行信用卡動卡率長年維持在 62% 的平均值，今年則是希望以聯名卡的方式，透過合作企業彼此導流客戶，提高銀行的獲客率。

除了透過聯名方式衝刺信用卡市場外，一銀更開公股銀行先河，在高雄設立信用卡處與客服中心，目前員工編制人數約 25 人，以此扎根南部信用卡市場。

鄭美玲指出，目前一銀流通卡約 130 萬、有效卡約 78 萬張，排名位居公股銀行之冠，希望今年可在義享聯名卡、桃園市民聯名卡與桃園認同卡的帶動下，達成流通卡數 150 萬張、有效卡數 90 萬張的年度目標。