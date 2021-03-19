乾淨能源大刀修正 該買還是該賣？

乾淨能源基金在 2020 年創下亮眼佳績，卻在 2021 年開年一度下跌超過 1/3，為什麼乾淨能源是這波修正的重災區？現在是相關基金的買入時間點，還是應該先跑再說？

1. 殖利率急升，重創乾淨能源類股的本夢比

大部分乾淨能源公司都處於初生期，尚在摸索技術、找尋量產方法的研發階段，離公司獲利還有一段距離。因為目前獲利不高卻備受矚目，拉高了這個產業的本益比。在此波下跌前，乾淨能源指數的本益比將近 49.3 倍，遠高出以高本益比出名的科技類股。然而，近期殖利率急升為高本益比類股帶來估值修正的壓力，超高本益比的乾淨能源類股，當然首當其衝。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/17。指數為標普 500、那斯達克與 Wilderhill Clean Energy 指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

然而，經過這波的修正之後，反而讓類股投資價值浮現。乾淨能源類股未來一年的成長率非常驚人，根據彭博資料顯示未來一年乾淨能源產業平均的 EPS 成長率是 538%，營收成長為 119%。一旦這樣的財報佳績開出，乾淨能源後勢更是不容小覷。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/17。指數為標普 500、那斯達克與 Wilderhill Clean Energy 指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 乾淨能源漲過頭？趨勢甚至稱不上已開始

許多人認為乾淨能源的趨勢已到盡頭，然而根據國際可再生能源機構公布的預估數值，2050 年之前，乾淨能源占總電力來源的比例將成長 2 倍以上（從約 30% 上升至 86%），生產電量由約 1 萬千瓦 / 時升至約 5 萬千瓦 / 時。即便是將目前各國已公布的計畫都考慮在股價裡，都有可能低估未來的成長量。因為據同份報告指出，以目前各國投入的程度，還難以達成 2050 年的減碳目標。也就是說，各國加大預算投入相關領域的機率正在提高，這對乾淨能源相關基金的表現將提供很大的支撐。

資料來源：Global Renewable Outlook 2020, IRENA（國際可再生能源機構），「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/17。

3. 看空交易擁擠，乾淨能源好日子近了

任何交易的多空力道總有盡頭，當所有可能看空的人都彈盡援絕後，市場壓力反而可能得到解除，通常也是市場緊密關注的反轉指標。目前看多乾淨能源部位相對空頭已來到近一年的相對低點，如果沒有更多看空交易注入，乾淨能源維持弱勢的日子將很難持續。

資料來源：Goldman Sachs，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

乾淨能源主題利多不變，趁價格大拍賣加碼

減少碳排放已經成為許多政府實際連結的政績，陸續承諾的減碳宣言也使得這項趨勢難以被反轉。未來因應全球電網需求會有更多新能源基建的鋪建，而且為達到 2050 年的目標，各國還需擴大目前的投入規模。除了主題趨勢不變之外，目前相關基金也能提供長期投資的好入場時點，建議可以分批將此衛星部位建立。

鉅亨精選基金

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