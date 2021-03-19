晶碩產線去瓶頸拚增25%產能 今年營收看增雙位數

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 受惠中國、日本等地拉貨動能回溫，加上自有品牌、代工業務逐步放大，法人看好，晶碩今年營運可望保持雙位數成長，且因應需求持續進行大溪擴廠計畫，將進行產線去瓶頸，估龜山廠今年月產能可望從 4000 萬片，最高增加 25%，提升至 5000 萬片。

晶碩去年下半年受惠中國、日本市場回溫，加上購物節商機挹注，既有客戶擴大委外代工下單，近期也陸續新增小型隱形眼鏡客戶，推升產能自去年下半年起至今維持近滿載高檔，法人看好，晶碩代工客戶穩健，首季營運將可望維持旺季水準，全年營收看增雙位數。

隱形眼鏡因須具備醫療級認證，進入門檻較高，代工產品更須經過客戶驗證才可獲得訂單，驗證時間也相對較長，但一旦取得客戶信賴，代工業務可望穩定成長。

隨著客戶委外代工訂單增加、台灣自有品牌市占擴大，晶碩除已規劃在桃園大溪擴廠外，近期也計畫進行產能去瓶頸，提升現有龜山廠產能，從目前月產能約 4000 萬片提升至 5000 萬片，提升產能最高達 25%，至於大溪廠最快今年底完成土建，明年產能可望逐步開出貢獻營收，估最大月產能約 4600 萬片。

晶碩去年營收達 39.78 億元、年增 18.6%，毛利率 50.39%、年增 5.89 個百分點，營益率 21.51%、年增 3.86 個百分點，稅後純益 7.15 億元、年增 50.4%，每股純益 10.22 元，改寫歷史新高紀錄。