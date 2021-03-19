與特斯拉一較高下！吉利汽車傳將推新高階電動車品牌Zeekr

路透 (Reuters) 周四 (18 日) 引述消息人士報導，中國汽車大廠吉利汽車電動車計劃採多品牌策略，將推主打高階電動車款的 Zeekr 新品牌，與特斯拉 (TSLA-US) 一較高下。

據三位消息人士透露，主打高階電動車市場的新品牌 Zeekr 將由吉利汽車旗下 Lingling Technologies 所有，目前計畫尚未公開。

吉利汽車還計劃更大範圍的行銷策略，已強化電動車用戶體驗。消息人士表示，該公司將設計相關服飾產品，並創立電動車俱樂部，還考慮推出股權計畫，讓客戶成為 Lingling 的股東。

消息人士表示，該公司預估 9 月將發布自家研發的開放式電動車底盤結構，名為「可持續體驗結構」 (SEA) 。

吉利汽車執行長李書福為了實現電動車的雄心壯志，致力於打造如賓士般高檔的電動車與特斯拉較勁，而有這個新的嘗試。吉利汽車旗下除了 Volvo 品牌以外，還持有德國戴姆勒集團約 9.7% 的股權。

研調 LMC Automotive 分析師 Alan Kang 表示，傳統燃油車和電動車是兩個不同的競爭市場，吉利汽車目前在電動車方面還沒有明顯的優勢，似乎希望透過創建新品牌，以完成自己的創新。

中國的汽車業者大多數正與福斯、豐田等一般大眾汽車品牌競爭，但中國政府大力推廣諸如全電池、插電式和氫燃料等新能源汽車 (NEV) 正引起市場興趣，除了吉利汽車，其他中國傳統汽車品牌，如長城汽車和上汽集團也推出電動車新品牌。

然而目前在中國電動車市場，只有蔚來汽車 (NIO-US) 走高價販售路線，並將 BMW 視為競爭對手。

中國預測，2025 年新能源汽車將佔年汽車銷量的 20%，去年約為 5%。