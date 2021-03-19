中國顯卡報價喊漲一倍 板卡概念股不畏大盤逆勢走高

虛擬貨幣市場持續熱絡，掀起挖礦熱潮，比特幣價格更一度衝破 6 萬美元歷史新高，近期更傳出中國新舊顯卡全面上漲，漲幅最高達 1 倍，激勵今 (19) 日多檔挖礦概念股不畏大盤走弱，逆勢走高，映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW) 午盤前雙雙攻上漲停位。

台廠相關概念股中，麗臺 (2465-TW) 今漲幅也超過 9%，其餘概念股還包含撼訊 (6150-TW)、華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW)、精英 (2331-TW) 等。

在比特幣價格走高下，近期顯卡供給持續緊張，部分產品售價也跟著調漲，就傳出中國顯卡市場從去年 12 月起大幅上調價格，以 3070 型號為例，去年推出時，報價約人民幣 3899 元，至今市場價格已來到約人民幣 8000 元，漲幅達逾 1 倍，隨著顯卡價格走揚，將有助板卡廠產品毛利、獲利提升。

全球掀起新一波挖礦熱，主要來自虛擬貨幣價格持續走揚，觀察比特幣最新報價顯示，比特幣雖從 61669.88 美元高點滑落，近一日報價約落在 56000-61000 美元之間，仍在歷史相對高檔價位。

不過近期市場對虛擬貨幣仍有隱憂，除了美國財長葉倫 (Janet Yellen) 持續對虛擬貨幣抱持疑慮態度，部分分析師也認為比特幣流動性不夠高、存在價格操縱風險，甚至傳出印度政府將研擬立法修正，禁止虛擬貨幣交易、持有，違者將遭到處罰。