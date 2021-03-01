內蒙古宣布4月底前全面退出虛擬貨幣挖礦項目 比特幣走揚

考慮到高耗能問題，中國內蒙古發改委周一 (1 日) 發布《關於確保十四五能耗雙控目標任務若干保障措施》，宣布將全面中止虛擬貨幣挖礦項目，並計劃在 4 月底前全面退出，嚴格禁止任何新建挖礦項目。

消息發布後，截至台北時間周一晚間 20 時許，比特幣重回 4.8 萬美元上方，24 小時內漲幅達 5.48％，暫報 48,022.42 美元。

(圖：CoinDesk)

內蒙古去年提出今年全區能耗雙控目標為每單位 GDP 減少 3%，並將能耗增量控制在 500 萬頓標準煤左右、能耗總量增速控制在 1.9% 左右。

為了達成上述目標，內蒙古發改委在 2 月 25 日發布計畫草案，嚴格限制所有技術擴時且高耗能的企業盲目擴張，例如鋼鐵、焦煤與甲醇生產等。

此外，計畫草案還將進一步控制資料中心建設規模，嚴禁新建任何虛擬貨幣挖礦項目。

過去幾十年，內蒙古因地廣人稀、電價低廉，吸引眾多電力密集型產業投資，比特幣挖礦項目便是其中之一。不過，因挖礦過程涉及龐大電腦運算，耗電量也較為龐大，中國國家發改委曾在 2019 年 4 月將比特幣挖礦活動列為「淘汰類」產業，認為該項活動耗費大量資源。

根據劍橋大學編制的比特幣能源消耗指數 (Bitcoin Energy Consumption Index)，內蒙古占全球比特幣挖礦運算能源比重達 8%。