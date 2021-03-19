〈百貨戰母親節大檔〉消費需求旺 環球購物Q1營收年增1成 拚全檔期續增2位數

冠德 (2520-TW) 旗下 Global Mall 環球購物中心今 (16) 日指出，自 1 月至今，營收年增達 10%，尤其車站型店點均有 2 位數成長，由於去年第四季以來內需買氣暢旺，並延續至第一季，消費熱度強勁，將針對今年上半年最大檔期母親節檔期祭出同期史上最高 23% 回饋，預計全檔期將再繳出雙位數的成長佳績。

環球購物表示，今年以來消費熱絡，帶動車站店點均達 2 位數成長，屏東店更是成長 20%，而即便是少了影城的中和店也成長 7%，預料第一季將追平 2019 年的同期表現。

環球購物中心也表態看好第二季，由於第二季威秀影城將進駐中和店，而母親節檔期也祭出有史以來最高回饋率 23%，挹注上半年的營運動能可期。

環球購物說明，今年母親節檔期針對男女裝服飾、配件和生活雜貨等祭出折扣，希望將國內熱絡的精品消費熱潮延伸至服飾類別，而為持續導入家庭客源，也攜手人氣 IP 卡赫娜拉的小動物推獨家來店禮，預料將帶動檔期業績呈現雙位數成長，

環球購物將於 4 月 1 日起開打首波母親節檔期，主打美好生活節，同時 3-5 月間共將改裝超過 40 個櫃位，範圍涵蓋餐飲美食、休閒服飾到生活選物，其中有多家為全百貨或新北首店，而板橋車站、南港車站及桃園 A8 改裝幅度最大，分別有超過 10 個新櫃陸續開幕，為營運添新動能。