中華電總座：台灣擁三大優勢 將迎來最好的十年新境遇

中華電 (2412-TW) 總經理郭水義今 (19) 日表示，台灣擁有三大利基，包括新冠疫情帶來的遠距零接觸、國際地緣優勢以及 5G+AI 資通訊重鎮，看好台灣將迎來最好的十年新境遇。

郭水義今日出席 5GxAIoT 引領未來趨勢高峰會，並以「5G 廣結盟」創造智慧新價值為題進行分享。

郭水義表示，台灣 5G 釋照時間，其實只比美國、日本、韓國等先進國家晚一年，加上今年 1 月底，政府頒布前瞻基礎建設預算，及供應鏈積極打造 5G 環境，年底前全台 5G 網路涵蓋率可達 9 成，不過 5G 服務持續推出，發展比預期快，難以透過量化方式算出未來 5G 商機。

從用戶數成長來看，郭水義指出，4G 時期經歷 16 個季度後，全球用戶數才達到 2 億戶，而 5G 時期，僅花 5 個季度就達到 2 億戶水準，顯示 5G 成長速度已經超越想像。

國際地緣優勢部分，郭水義表示，從美中貿易戰後，台灣在國際上具有重要戰略位置，後續香港國安法，也讓原本進駐香港企業紛紛出走，轉移至台灣、日本、新加坡等，在轉移過程中，為維繫網路不間斷，帶動海纜、IDC 需求提高。中華電今年資本支出中，除 5G 網路建置外，IDC、ITC 比重也提升。

郭水義指出，台灣具備 5G、AI 技術，不過 5G 新應用無限可能，因此需要「廣結盟」打造智慧場域，除帶動國內產業發展外，也藉此輸出海外市場，尤其近期 O-RAN 開放式架構，讓營運商的設備更有彈性，也是網通廠的商機。