旭然去年獲利下滑 EPS 0.5元 擬配0.45元現金股利

台灣自有品牌過濾產品大廠旭然 (4556-TW) 去年營收以 5.09 億元創新高，稅後純益 2079 萬元，年減 48.63%，每股純益為 0.5 元，今 (19) 日董事會決議擬配發 0.45 元現金股利，盈餘配發率 90%，依今天收盤價計算，股利殖利率 1.19%。

旭然 2020 年營收 5.09 億元，毛利率 40.18%，稅後純益 2079 萬元，年減 48.63%，每股純益 0.5 元；旭然 2020 年獲利衰退，是受新冠肺炎疫情影響原物料成本、匯率價格波動加劇，加上越南新廠投產初期折舊及相關成本較高

旭然看好，半導體、電子產業紛紛於今年調升資本支出計畫，加上全球供應鏈重組推升台灣、東南亞地區擴建、基礎建設需求等趨勢不變，持續創造 Filtrafine 自有品牌良好接單環境，且集團旗下越南新廠已進行試量產階段，並已小量熔噴濾心訂單出貨。

同時，旭然旗下防護口罩產品持續布建台灣經銷商，已陸續小量出貨，並積極爭取第一季取得衛福部醫療許可認證後則可加入醫療級口罩產品銷售，且同時進行美國 FDA 認證申請，有助於擴增集團銷售產品項目，創造未來新一波銷售貢獻。