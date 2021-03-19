〈台股盤後〉美股重挫拖累 大跌217點失守月線陷萬六保衛戰

受美股科技股拖累影響，台股今 (19) 日空頭占上風，電子、金融大型權值股相繼熄火，盤中指數一度下殺逾 250 點摜破月線支撐，僅運輸、IC 設計與太陽能等逆勢走揚，但尾盤仍不敵賣單襲擊、終場指數大跌 217.6 點，收在 16070.24 點，成交量 3899.21 億元。

美債殖利率飆升，恐慌指數大漲，拖累美股四大指數同步收黑，台股早盤跳空大跌，跌幅一度超過 250 點，盤中跌幅雖有收斂，但尾盤不敵獲利了結賣壓出籠，終場仍大跌 217 點，周線下跌 184 點翻黑做收。

權值三王股價腿軟，權王台積電陷入貼息窘境，再度跌破 600 元關卡，終場下跌 11 元，收在 591 元，下周將面臨季線保衛戰；鴻海股價同樣無力翻黑，終場下跌 6 元、收在 123.5 元；股王大立光終場下跌 70 元、收 3355 元。

台積電熄火連累半導體族群表現，祥碩、愛普、創意分別有 4 到 5% 的跌幅；光學族群中僅揚明光漲停，先進光大漲逾 6%，永崴、今國光、玉晶光下跌逾 1%。

電子族群中 IC 設計表現相對亮眼，合邦、太欣、笙泉、點晶、展匯科、安國、應廣等 7 檔個股亮起漲停紅燈，九暘、普誠同樣大漲逾 9%。

航運族群中四維航與志信雙雙攻上漲停，台航、華航、陽明分別有 2% 到 4% 漲幅。

太陽能族群中茂迪盤中也攻上漲停，安集終場大漲逾 6%，聯合再生、碩禾也分別上漲逾 2%。

儘管聯準會維持鴿派態度不變，但美債殖利率飆升成為左右股市的變數，部分漲多的電子權值股股價熄火，改由中小型股接棒演出，但資金輪動快速，股價波動過大，短線建議觀望為佳，勿貿然追高。