鮑爾回顧新冠年 經濟復甦還遠未完成

週五 (19 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾於《華爾街日報》的專欄文章中重申，美國經濟已大幅改善，但復甦還遠未完成，Fed 致力於使用其所有工具來促進經濟復甦。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾於文章中寫道：「經濟復甦還遠未完成，因此聯準會將繼續為經濟提供所需的支援，在需要的時間內為經濟提供所需的支持… 我堅信，像以往一樣，我們將在這場危機中變得越強大。」

鮑爾指出，新冠危機 (Covid-19) 影響最大的仍落在那些最無力承受的人們身上，他強調了積極政策的重要性。

鮑爾稱：「這場危機的規模之大，需要美國政府做出全面反應。美國國會提供了戰後規模最大的經濟復甦計畫。聯準會動用所有可用工具防止金融崩潰，並確保信貸流動性能繼續支持美國家庭和企業。」

此前，鮑爾於週三 (17 日) 利率會議後表示，即使經濟成長和通膨上升，Fed 也將按兵不動，暗示 2023 年底前都不會升息，因為 Fed 需要看到實際的通膨「實質性且持續超過 2% 目標」，才會開始緊縮貨幣政策。

鮑爾專欄文章刊登之際，美國聯準會 (Fed) 宣布不再繼續放寬補充槓桿率 (SLR)，重申鬆綁措施將於本月底到期。

此消息拖累銀行股普跌，後續美債殖利率或面臨更大上行壓力。摩根大通、花旗集團和美國銀行等銀行業約需要回補 1.6 兆美元的銀行準備金，以滿足 SLR 指標需求，不排除銀行業後續可能賣出美債。

聯準會主席鮑爾將於下週一國際清算銀行會議上發表演說，並在週二和週三赴國會作證。