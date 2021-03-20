瘋SPAC！美國今年短短三個月募集879億美元 超越去年全年

全球新創與資本市場掀起 SPAC 上市熱潮，週五 (19 日) 根據 SPAC Research 最新數據顯示，截至 2021 年 3 月，透過特殊目的收購公司 (SPAC) 募集的資金總額達 879 億美元，短短三個月就已經超越去年全年 834 億美元的總額。

SPAC 成為新創公司 IPO 的熱門替代方案，因為可以通過較少的監管審查快速上市 (整個過程通常會在兩年之內完成)，也替華爾街及矽谷投資人帶來豐厚回報。

Envestnet PMC 投資長 Dana D’Auria 表示：「似乎每個人都接到有關於 SPAC 的電話。SPAC 不斷在敲門，面對這樣的現象時，當然，你只需要考慮長期的潛在報酬率即可。」

此熱門產業在其高速成長過程中面臨眾多風險挑戰，主管機構亦示警，SPAC 的投資報酬被市場誇大。

有不少分析師開始警告 SPAC 的投資近期出現各類風險，例如併購的企業營運品質越來越差導致股票表現不理想。另一方面，各家 SPAC 經理人或是投資眼光良莠不齊，而且合併標的物的時機點相當重要，盲目投資可能遭受損失等。

目前有超過 400 家的 SPAC 正在尋找交易目標，主要來自汽車、軟體和航空領域，但找到具營運潛力且高品質的獨角獸企業，真的少之又少。

分析師認為，許多真實現況是 SPAC IPO 股票中有許多是屬於投機性交易，因此很容易受到整體市場波動的影響。此外，較高的利率會使這些 SPAC 的吸引力大大降低。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示：「對於依賴未來尋找併購目標的 SPAC 而言，如果利率繼續上升，它們將比那些更大、更成熟的科技公司容易受到傷害。」

她說進一步指出因為 SPAC 沒有強大的資產負債表，有些甚至是沒有生意，這個弱勢將讓 SPAC 曝露於危險之中。

CNBC SPAC 50 指數 (依市值追蹤美國最大的 50 家 SPAC) 在 3 月份下挫 7% 以上，這跌勢已經抹去今年以來的漲幅。

不過，SPAC 的風潮仍吸引不少美國運動員和其他著名人士跟風代言或加入，當中包含 NBA 傳奇中鋒俠客歐尼爾、MLB 已退休的棒球金童 Alex Rodriguez 和音樂家 Ciara Wilson 等，引誘散戶參與風險投資。

美國 SEC 已對這市場亂象發布聲明，切勿光憑某位知名人士背書、或表示 SPAC 是不錯的投資就跟進，要求投資人要理性判斷。