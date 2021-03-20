德州暴雪晶片短缺問題延燒 三星OLED產能受阻 iPhone恐遭波及

據日經 (Nikkei) 近日報導，晶片供需狀態已嚴重失衡，先前德州暴雪阻礙三星 OLED 面板生產，iPhone 產量恐面臨中斷，業內人士表示，手機市場缺貨現象可能趨使品牌商尋求其他業者晶片、替換為 LCD 面板來支應產量。

受到 2 月底德州暴雪的影響，三星被迫關閉其奧斯汀的晶圓代工廠，該廠除負責生產高通處理器晶片外，還包含 OLED 以及感光元件晶片，其中 OLED 為蘋果 (AAPL-US) iPhone 所用。

據 TrendForce 統計，該工廠佔全球手機晶片供應量的 5%，第二季全球手機產量恐下滑 5%，而支援 5G 的收機產量恐下滑 30%，儘管三星積極恢復工廠運轉，但目前尚未發布復工時間表。

一位半導體業高層表示，若手機中的通訊晶片和 OLED 供不應求，客戶將不得不替換其他晶片以及 LCD 來支應原定的產量。日經表示，這可能使台積電等代工廠的訂單進一步減少。

然而，一般的 LCD 面板也可能供不應求，JDI 一位經理表示，若不調漲零件報價將無法生產面板，但目前尚不確定將在多大程度上將成本轉移至更高價的產品，零組件短缺可能在 4 月份達到高峰。

三星手機部門執行長高東真周三也表示，目前全球科技業晶片出現嚴重的供需失衡。

除了手機供應鏈外，筆電市場也未能倖免，據報導，宏碁 (2353-TW) 表示零件缺貨情況下僅能完成客戶 3 成的訂單，華碩 (2357-TW) 也說，筆電相關晶片以及 LCD 面板供應短缺約 3 成，第一季出貨量恐下滑。

另一方面，原先車用晶片問題至今仍未解決，車用半導體大廠恩智浦 (NXPI-US) 表示，暴雪造成的停工已出現 1 個月的產能損失，加劇汽車業的困境。

受到車用零組件短缺的影響，本田汽車宣布下周 5 家美、加工廠將減產，而福特也出現災情，宣布毛利高的車款 F150 皮卡暫時停產，並調整員工班表，獲利預料會被波及。