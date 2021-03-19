中國大買伊朗、委內瑞拉原油 美官員：恐削弱拜登談判籌碼

美國官員透露，中國近期大幅增加自伊朗和委內瑞拉的石油進口量，恐削弱美方與後兩國重啟談判的影響力。

Kpler 數據顯示，中國自伊朗進口原油規模，將在 3 月達到每日 91.8 萬桶，為美國 2 年前向伊朗實施原油出口禁令以來最高水平。Refinitiv 也稱，中國也持續增加對委內瑞拉的原油採購量，美國試圖透過原油出口制裁來推翻馬杜羅政權。

一位關注伊朗事務的美國官員認為，中國的非正式採購行動已使美國與伊朗、委內瑞拉就制裁展開談判的必要性大幅減少。

SVB 能源國際 (SVB International LLC) 總裁、伊朗石油專家 Sara Vakhshouri 認為，若按照當前油價每日銷售 100 萬桶石油，伊朗就沒有必要和美國重啟談判。

另一位美國官員稱，馬杜羅政權已經找到解決制裁的方法，將石油輸往中國和俄羅斯，而伊朗一直在幫助它們。美方將繼續使用制裁工具，確保消除馬杜羅政府的其他選擇。

截至目前，拜登政府已釋出善意，希望和伊朗政府重返核協議的談判桌，但伊朗反應似乎較為冷淡。

美國官員曾向中國示意，幫助伊朗出口石油企業可能遭到美方制裁，並警告北京政府可能因和委內瑞拉展開貿易而面臨懲罰。