東元車用馬達海外布局報捷 訂單到手差最後一哩路

馬達大廠東元 (1504-TW) 開發電動車動力系統，繼拿下電動巴士大廠華德動能 500 套訂單後，據悉，也與國際汽車廠談好規格與價格搶攻印度市場，且印度廠預計 5 月重啟建設計畫，並將導入車用馬達生產線，目前僅差對方訪廠後，訂單將更為明朗。

東元已接獲國內車廠訂單，並在中壢廠打造兩條車用馬達生產線，分別生產兩輪與四輪的車用馬達，預計 5 月開始投產，董事長邱純枝提到，車用馬達產線將把過去電工生產線進行優化，從製成、組裝、噴漆等轉為全自動，落實無人化生產。

東元海外電動車動力系統先後拿下多筆訂單，包括泰國電動渡輪 (E-Ferry) 動力系統約 80 套、新加坡港口無人搬運車 400 套等，另外也與國際車廠合作搶進印度市場，雙方已完成報價，不過此合作案須在印度生產。

總經理連昭志表示，原預計去年下半年在印度設立小馬達廠，但受到疫情影響工程延宕，目前規劃今年 5 月重啟工程，拚年底前完工投產，後續也將中壢廠車用馬達產線複製到印度廠，符合國際車廠合作夥伴標準。

東元創立於 1956 年並以馬達起家，陸續延伸出六大事業群，包括機電產業系統、家電視事業、資訊電子、通訊電信、資訊服務及投資控股，2018 年正式切入台灣電動大巴供應鏈，連昭志指出，東元中小馬達年產量超過百萬台，車用馬達與工業馬達相比，僅後段製程有所不同，因此切入車用領域速度快。