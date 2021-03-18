〈東元新品發表會〉兒子有意角逐董座 黃茂雄：不反對且是個人自由

電機大廠東元 (1504-TW) 今年股東會將全面改選董事，近期爆出集團會長黃茂雄長子黃育仁，有意爭取董事長一職，雙方因此產生嫌隙，對此，黃茂雄今 (18) 日出席新品發表會回應，不反對兒子爭取董座，加上他已經是成人，也是個人自由，但最後董事會應會選出適合人選。

黃茂雄表示，黃育仁已經 53 歲，思想應該成熟，有分辨是非的能力，很多事情要自行判斷，爭取董事長職位是個人自由，不過目前決定權交由新股東。

黃茂雄認為，東元事業體龐大、董座責任很重，因此東元董事長需具備一定能立，因此傾向傳賢。過去黃育仁有心想當董事長，但當時不太成熟，經過多年以後，也無法確定他是否已可勝任該職位。

黃茂雄說，黃育仁事前未提及要角逐董座，今晚會一起共進晚餐，預期不會聊太多嚴肅話題。他坦言，父子處於不同世代，話題一定有代溝，但雙方彼此尊重。

至於現任董事長邱純枝是否自薦續任，黃茂雄表示，東元營運策略為誠實、不作假，董事長職位也是良性競爭，哪些策略方向可靠，公司就會往此方向運行；現任董事長邱純枝做事謹慎、謙虛、穩重，因此不會推薦自己續任。

外界關注寶佳、華新董事席次分配，黃茂雄強調，三方都可以推薦人選，但目前名單尚未出爐，距離董事會還有一段時間，各家都會謹慎思考人選。