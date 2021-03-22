【富蘭克林】基本面不變，後勢看美股臉色

受美股債雙雙下跌，電動汽車大跌 7% 影響，台股週五開低走低，終場收黑 217.6 點或 - 1.34%，收 16,070.24 點 (證交所，截至 3/19 收盤)，成交量 3,899.21 億 (台幣)，周線收黑。富蘭克林華美投信認為，受到美國股債雙殺影響，台股同樣開低走低，部分科技權值股受特斯拉連動影響，拖累大盤表現，台股後續仍看美股臉色、建議逢低尋找較低基期之類股。

雖然 FED 表示不急於提前升息，維持較偏鴿派言論，但似乎無法抑制美國 10 年公債殖利率盤堅趨勢，短線仍將干擾市場，台股短線恐震盪難免。惟就波段來看，美國繼新紓困法案後，拜登政府將力拼基建計畫，加上 FED 寬鬆政策未變，仍有利於台股維持向上整理格局。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，短線台灣經濟基本面不變，由於美國公債殖利率快速上揚影響，資金抽離新興市場，造成台灣股市也有波動影響，不過，隨著美國鴿派言論的政策方向釋出，美國股市逐漸回穩，台股也將維持區間狹幅整理格局。

郭修伸分析，由於科技產業的訂單能見度，每間企業說法不一，目前可以看見的是科技上游包括半導體、IC 設計與被動元件等產業供給小於需求，因此產品價格上揚，連帶影響中下游報價。然後續狀況如何，仍有待研究與觀察，建議應留意市場消息、資金變化與美元走勢，美股表現將持續影響台股短期，建議逢低擇優布局、以低基期類股為主。

此外，美國總統拜登 3 月 11 日簽署 1.9 兆美元的疫情紓困法案，且疫苗接種加快速度已達三成比重，美國目前每日施打疫苗達 200 萬劑，皆有助於經濟持續復甦。短線上，指數仍維持區間整理，外資買賣超仍牽動股市表現，但看好科技上游產業例如半導體、記憶體、被動元件、運動休閒 (自行車、運動鞋)、貨櫃與航運等低基期類，則看法不變。

富蘭克林華美投信建議，不妨趁台股於區間整理之際，挑選低本益比、先前受疫情影響業績，有後補漲類的族群，或者也建議投資人利用台灣股票型基金，以定期 (不) 定額方式，中長期投資布局，以分散股市波動風險。

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