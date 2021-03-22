聯準會發言無新意 全球股市小幅拉回

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國聯準會喊話不會改變貨幣政策方向，且上調對未來美國經濟預期，美股一度創下新高，但最新公布的二月份數據不佳，且不延長銀行業槓桿放寬措施（SLR），美國股市下跌 0.8%；

2. 歐洲央行加速購債，加上陸續公布的第四季財報報喜，歐洲股市小幅上漲 0.1%。

新興市場

1. 中美雙邊會談火藥味十足，新公布之數據錯綜，工業生產與零售銷售數據優於預期，固定投資卻遜於預期，市場仍對流動性擔憂，中國股市下跌 0.4%；

2. 俄國被美國指控應為干預美國大選付出代價，同時油價漲高回落，俄羅斯股市下跌 3.0%。

債券市場

1. 對聯準會出台利率控制政策的預期落空，美國 10 年期公債一度上升至 1.75%，持續對債市施加壓力，美國政府公債指數下跌 0.2%；

2. 風險性債券表現分期，全球高收益債券利差擴張 4 個基點，指數價格下跌 0.2%；新興市場債券則收斂 6 個基點，指數價格上漲 0.2%。

原物料、匯率

1. 受到美國實質利率升高提振，美元指數小幅上漲 0.3%；

2. 美國原油庫存增加，疫苗接種進度放緩且部分歐洲國家又進入新封鎖期， 油價下跌 6.9%。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/3/22（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/3/19）

資料來源: Bloomberg，2021/3/22（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/3/19）

三大市場關鍵事件及分析

1. 重點別劃錯，升息不會到來

聯準會將今年經濟成長率預估上調至 6.5%，且未來兩年聯邦基金利率意向中位數也都維持不變，考量到過往長期利率預估往往過分樂觀，2023 年前升息機率極低。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採聯準會當年度第一次公佈點陣圖時之聯邦基金利率意向中位數，2021/3/18。

2. 貨幣貶值，逼迫巴西央行升息

巴西通貨膨脹率升破 5%、貨幣對美元大幅貶值，兩者互相影響並惡化，迫使巴西央行升息 0.75%，若趨勢無法反轉，巴西央行將於 5 月進一步升息。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理 2021/3/18。

3. 利差還能更低，債券首選高收益

儘管受到無風險利率上升和利差來到相對低點等因素影響，債券資產近期相對表現不佳。然而在債券資產中，全球高收益和美國高收益債券能受惠經濟成長，仍是此類資產中的首選。

資料來源：Bloomberg、Guggenheim、Moody’s，「鉅亨買基金」整理，左圖截至 2021/3/18，利差收斂空間以率退期初的利差減去至下次衰退前的相對利差低點，右圖截至 2020/12/31。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/3/18。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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