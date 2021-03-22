易綱：中國貨幣政策空間足；碳中和需要巨量資金

中國人行公布人行行長易綱在中國發展高層論壇圓桌會的談話內容。易綱表示，正在研究在對金融機構的壓力測試中導入氣候變化因素。至於貨幣政策方面，正研究透過優惠利率、綠色專項再貸款等工具，刺激金融機構為節能減碳提供金援。

在外匯儲備投資方面，將繼續增加對綠色債券的投資比重，控制投資高碳排放資產，在投資風險管理框架中納進氣候風險因素。

易綱認為在貨幣政策上人行還有較充裕的貨幣政策調整空間。中國貨幣政策始終保持在正常區間，工具手段充足，利率水準適當。不過人行在推出貨幣政策方面會同時參考總量與結構兩個層面，加強對重點與弱勢產業的定向支持。

同時貨幣政策需要在援助經濟成長與防止風險之間取得平衡。中國目前的負債比率保持穩定，在為經濟主體提供刺激的同時，也能抑制金融風險發生的可能性。

(圖片: AFP)

針對中國國家主席習近平提出的 2030 年碳達峰和 2060 年碳中和目標，中國人行提出新的要求。在碳中和限制條件下，有兩個層面要優先執行，第一就是要實現碳中和需要巨量投資，要以市場化的方式，引導金融體系提供所需要的融資援助。

第二則是氣候變化會影響金融穩定和貨幣政策，需要及時評估、應對。主要在於企業綠色轉型可能使高碳排放的資產價值下跌，影響企業和金融機構的資產品質。這將會增加金融機構的信用風險、市場風險和流動性風險，進而影響金融體系的穩定。

另一方面，這可能影響貨幣政策空間和傳導管道，干擾經濟成長、生產率等變數，導致評估貨幣政策立場更為複雜。這是在維護金融穩定、實施貨幣政策上面臨的新課題。

