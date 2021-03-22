【野村投信】勇奪金鑽獎四項大獎 野村投信好風光

第 24 屆傑出基金金鑽獎於 18 日揭曉，野村投信暨境外基金總代理一舉拿下四項大獎，野村中小基金連續兩年獲得國內中小型股票基金三年期大獎，野村鴻利基金拿下國內債券股票平衡型基金（一般型股票）三年期大獎，野村動態配置多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 則打敗境內外所有同類型基金，榮獲環球平衡型基金三年期大獎；境外基金部分，荷寶環球消費新趨勢股票基金連續兩年獲得環球已開發市場股票基金三年期大獎(資料來源：台北金融研究發展基金會，2021/03/18)。

野村中小基金是各大基金獎的常勝軍，不僅已於 2013 年至 2020 年連續八年獲理柏台灣基金獎，也在 2015 年至 2017 年連續三年榮獲傑出基金金鑽獎之十年期大獎殊榮肯定 (資料來源：Lipper，台北金融研究發展基金會)。基金投資鎖定高獲利、高成長、高配股及「轉機性強」的中小型個股，投資三高股票，追求超額報酬，尋求景氣翻揚時的股價爆發力，該基金主要投資於股本在新台幣 80 億元以下的台灣中小型股，由於個股差異性頗大，波動度也較高，投資團隊需具有扎實的研究能力與操盤功力，才能掌握長期獲利關鍵。

野村鴻利基金是一檔進可攻、退可守的台股平衡基金，今年除了獲得金鑽獎肯定，亦勇奪晨星暨 Smart 智富基金獎。野村投信台股投資團隊今年橫掃各大基金獎項，實力備受肯定。野村投信台股團隊一共 13 位專業經理人，平均投資年資約 20 年 (資料來源：野村投信，資料日期：2020/12/31)，業界資歷深厚，而團隊著重長期趨勢、不追高殺低的投資策略，長期以來也深得客戶肯定與支持，優異表現也已反映在今年多個基金獎獎項肯定上。

野村動態配置多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 同時兼顧由上而下與由下而上的投資策略，因應市場狀況，主動靈活調整多重資產比例配置，並採全球化的布局，精選各資產配別的投資標的；並以風險管理為核心，追求長期資本增值。本基金目前配置股多於債，股市方面尤其看好美國以及北亞股市，產業方面，看好科技股，包含雲端及電商等相關類股。債券則偏好高收益債以及可轉債。

荷寶環球消費新趨勢股票基金連續兩年榮獲金鑽獎肯定，能在眾多全球股票型基金中脫穎而出，凸顯投資團隊精準掌握市場趨勢的優異能力；本基金在理柏保本能力、總回報能力以及穩定回報能力皆為最高等級，亦為晨星評級三年、五年、綜合評級五顆星評等 (資料來源：Lipper、晨星，資料日期：2021/2/28)，優秀表現有目共睹。荷寶環球消費新趨勢股票基金投資受惠於長期趨勢轉變的企業，不侷限於消費類股，現階段關注的 3 大趨勢分別為電商、新興消費者以及健康與關懷經濟，透過由上而下的消費趨勢配置以及基本面與量化選股，打造最堅實的投資組合。

上述本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。

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