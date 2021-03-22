【街口投信】股市及債市週報

【股市】

在 FED 表示預計到 2023 年不會升息，且放手讓通貨膨脹率高於平常水平，以確保經濟全面復甦，美國股市一度出現反彈動力，不過，隨後又因 FED 拒絕銀行延長補充槓桿比率的規則，導致殖利率走升，壓抑股市反彈力道，最終三大指數整周出現下跌。目前 FED 預計未來兩年基準利率將保持在零附近，但上調經濟前景，以反映後疫情復甦的預期。預計 2021 年 GDP 將增長 6.5%，之後再降溫。對核心通貨膨脹的預期也提高，目前預計今年個人消費支出將增長 2.2%。FED 的既定目標是從長遠來看將通貨膨脹率保持在 2%。主席鮑威爾表示，FED 需要看到通貨膨脹率實質性和持續性地在 2% 以上，才會考慮改變其當前寬鬆政策立場。

街口投信分析隨著疫苗的推出以及美國人重返度假，上週末的航空旅行達到了一年多以來的最高水準；因此，航空旅遊等重啟經濟企業受到市場追捧。另外，美債殖利率升勢稍微趨穩，科技成長股也出現逢低買盤。加州放鬆防疫規定後，迪士尼 CEO 預計加州兩個樂園於 4 月 30 日開放，人數控制在 15% 的容納數。此外，紐約也將陸續開放健身課程與夜間宵禁措施，各種跡象顯示，美國在疫苗接種加快下，經濟重啟步伐也同步加快。此外，Fauci 博士對議員表示，AstraZeneca 疫苗安全與有效性的數據，最快在四月取得，美國也將予以核准，成為第四支在美國上市的疫苗。

另外市場傳出拜登團隊將於五月中，針對國際旅遊限制進行鬆綁，主因美國疫苗接種速度加快下，疫情趨於穩定；因此，開放地區包含鄰國加拿大與墨西哥，同時，也可能將英國、歐洲以及巴西等國納進。各種跡象顯示，重啟經濟企業將持續受惠於限制令的鬆綁，而成為市場的追逐標的。

【債市】

上週美債殖利率持續走揚，聯準會主席鮑威爾於 FOMC 會後談話未能抑制市場通膨升溫預期，且聯準會於周五決定補充槓桿比率臨時豁免措施 (SLR) 將於三月底結束不再延長，但鮑威爾同時也提到，銀行目前持有過多的準備金可能壓縮其他風險性資產的持有量，所以未來仍有討論公式調整的空間，讓外界對 SLR 公式有機會獲得永久改變的仍抱有期待。

基準利率走高對於高收益債券價格持續造成壓力，加上近期新券供給量較大，使巴克萊美國高收益債券指數通週下跌 0.53%，長天期及信評較佳之 BB 債券表現相對落後。資金流方面，根據 Refinitiv Lipper 資料顯示，截至 3 月 17 日當週，美國高收益債券基金由前一週之大幅流出 533 億美元轉為淨流入 41 億美元。

街口投信表示本週主要關注十年期美債在升破 1.70% 後能否止穩，聯準會主席鮑威爾及財長葉倫將於周三共同出席眾議院聽證會。

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