傳中國造車三雄駛進香港二度上市

週一 (22 日) 市場傳出中國電動汽車三大廠蔚來 (NIO-US)、理想(LI-US) 和小鵬 (XPEV-US) 已經分別聘請投資銀行籌備香港二度上市相關事項，其中蔚來還考慮回 A 股掛牌。

消息人士表示，蔚來正與瑞士信貸和摩根士丹利合作，準備在香港進行二度上市，同時也考慮回到 A 股掛牌。蔚來可能會在香港上市時拿出 5% 的股票進行 IPO。

而小鵬方面正與美國銀行和摩根大通就二度上市計畫進行合作。理想汽車則是與高盛和瑞銀合作。預計這兩筆交易最早將於今年第三季開始進行，募資金額約 10 億～20 億美元。

針對市場上市傳聞，小鵬方面拒絕評論，而蔚來與理想則尚未作出回應。

(圖片: AFP)

值得關注的是，近期中國三大造車新勢力 2020 年財報已相繼揭曉，雖然三家廠商去年仍處於虧損，但毛利率已全數轉正，反應出新能源汽車產業在中國的發展態勢已慢慢改善中。

業績改善也讓蔚來、理想、小鵬的美股價格連日上漲。截至 3 月 19 日止，蔚來最新股價為每股 43.33 美元，市值達 679.89 億美元。小鵬則是每股 37.51 美元，市值為 296.29 億美元；理想為每股 26.28 美元，市值達 237.74 億美元。

之前就有報導指稱中國電動汽車三巨頭計畫今年在香港上市，期望吸引更多的亞洲投資人。另一方面電動車產業現階段仍極度燒錢，這三家大廠除了增資之外，二度上市或許是第二個能在短期間內募集大量資金的可行方式。

之前蔚想、理想、小鵬、比亞迪等造車新勢力搶在今年電動車題材正旺的時間點接連增資。不過以特斯拉上市後增資的速度與金額來看，中國造車新勢力增資的腳步只是剛踏出起點。

