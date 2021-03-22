〈焦點股〉航海王再次揚帆 貨櫃三雄全面衝漲停

台股今 (22) 日開低走高，早盤一度失守萬六關卡，不過，航運股依舊是盤面人氣指標，陽明 1 月純益 74.8 億元，年增高達近 30 倍，股價受激勵率先攻上漲停板，午盤逾 1.6 萬張委買高掛，貨櫃三雄全面亮燈漲停的榮景再現，而散裝航運股四維航、中櫃也攻上漲停價位。

陽明應證交所要求公布 1 月自結，單月稅後純益高達 74.8 億元，年增 2976.92%，每股純益 2.32 元，也高於去年 12 月單月稅後純益 50.07 億元，月增 49.39%。受到財報亮眼的激勵，陽明今日帶量上漲，直奔漲停價 35.85 元。

貨櫃航商長榮今天同步跳空開高，在市場買盤的追捧下，攻上漲停價位 45.85 元，午盤躍居上市股票成交值冠軍；萬海同步噴出漲停，攀至 54.5 元。

貨櫃三雄將陸續召開法說會，萬海於明 (23) 日打頭陣，陽明則在 3 月 29 日舉行，長榮預計 4 月 1 日。

此外，波羅的海乾散裝綜合指數 (BDI) 持續上漲 3%，逼近 2300 點，巴拿馬型船運價更是攀至 10 年高點，帶動散裝航運市況熱絡，其中，四維航上周股價已飆漲 46%，今天再度噴出一根漲停，達 18.75 元，寫下逾 6 年新高；中櫃也衝上漲停板，站回 20 元，為波段新高；台航、中航、慧洋 - KY 等多檔也在盤面上表現。

據多家貨攬業者表態，上半年海運需求還是很強勁，歐美市場需求仍成長中，其中，亞洲到美國線貨量今年有望成長達 8%，運價維持高檔可期，而即便疫情趨緩，三大海運聯盟應不至於再回到過往的殺價狀況，航運業結構已有明顯質變。