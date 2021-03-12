最撲朔迷離的貨櫃航運景氣 謝金河：三雄今年股價仍有看頭

華爾街經典名言「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅」。財信傳媒董事長謝金河指出，每個產業都可以此模型對照股價，過去一年，最撲朔迷離的莫過於貨櫃航運，展望今年，他認為，國內貨櫃三雄業績表現仍亮眼，但在多空較勁下，股價變化一定會很有看頭。

全體上市櫃公司 2 月營收繳出 2.6 兆元的佳績，寫下同期歷史新高，當中最搶眼的莫過於貨櫃三雄，長榮 (2603-TW)296.29 億元，創歷史新高，月增 4%、年增 125%；陽明 (2609-TW)2 月合併營收 208.29 億元，月增近 2%、年增 120%，前二月營收年成長 74.8%；萬海 (2615-TW) 前二月營收達 258.08 億元，年增 122.5%。2 月逢農曆過年，工作天數少，貨櫃航運股營收卻能比元月再成長。

謝金河表示，今年最撲朔迷離的產業非貨櫃航運產業莫屬，去年可說是大翻身的一年，在慘了十年、全球哀鴻遍野聲中，疫情意外讓海運扭轉頹勢，從第 3 季開始好轉，第 4 季大好，今年第 1 季可能會好到難以想像，第 2 季預料也不差，但下半年會如何走，大家都沒有把握，市場對股價表現也很克制。

謝金河轉述，台驊 (2636-TW) 董事長顏益財指出，這是他進入這個行業卅幾年，從來沒有見過的好景，他認為這波景氣會比大家預期還久，因為壞了十年的景氣，船舶不夠，現在大家努力造新船，可能也要兩、三年，疫情影響碼頭裝卸作業，但經濟解封帶來的貨物吞吐量更會大幅增加，運價仍會十分硬朗，他對景氣非常有信心。

至於客戶端的看法，謝金河指出，據義美食品董事長高志尚透露，今年公司有 2 樣產品出口美國產量大增，其中，珍珠奶茶冰棒一次可出 200 個貨櫃，每個貨櫃裝載 68400 支冰棒，而小泡芙同樣一次出 200 個貨櫃，銷售狀況出奇佳。高志尚認為，3 月碼頭塞港現象會逐漸紓解，但運價仍維持高檔。

從近期市場投資來看，中國的中遠海控、南韓的現代商船、日本的三船三井與日本郵船等國際企業，股價紛紛寫下新高紀錄，國內貨櫃三雄表現卻很理性，不過，謝金河認為，今年貨櫃運輸族群業績仍會非常亮眼，股價會在籌碼面、基本面、技術面及景氣面多方較勁，三雄今年的股價變化一定會很有看頭。