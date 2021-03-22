【富蘭克林】波灣富裕債 市場亂流中逆勢抗跌

國際金融協會 IIF 統計，今年一月全球資金熱情流入新興國家股債市的盛況於二月稍有降溫，因為受到美國公債殖利率彈升排擠，引發股債震盪，二月淨流入新興股市和債市資金 312 億美元，低於一月的 525 億，然而二月流入新興債市資金仍高達有 228 億美元。

就市場表現，美國長天期公債殖利率這波彈升速度猛烈，多數債券利息收入抵不過資本價格的損失，然而各市場表現差異頗大。根據理柏資訊，各類型新興市場債券型基金中以其他新興市場債券型基金今年以來平均僅下跌 0.85% 較為抗跌，而且中長期績效亦勝於新興市場強勢貨幣債券型、企業債型及當地貨幣債型基金平均。顯示原本主流市值大的新興債市資產，在遇到系統性亂流時，表現可能不如投資人尚未充份配置的其他新興債市，例如近幾年新崛起的波灣債市。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗看好波灣債市四大題材機會：(1)經濟復甦；(2)疫苗接種：有效的疫苗可重振企業收入和獲利；(3)改革題材：波灣經濟結構朝向多元化，政治、社會和法令改革亦有利於資產增值；(4)地緣政治：美國拜登政府已展現欲解決伊朗問題，和以色列等相關議題的意願。

柯弗表示，就投資策略上，可朝向：(1) 增加信用曝險：看好高收益債優於投資級債或公債機會；(2) 留意利率上揚風險：為降低美國公債殖利率上揚的利率風險，可藉由如利率交換合約降低投組存續期間；(3) 保留適度流動性：增加短天期債券，於市場震盪時有空間再進場配置。

富蘭克林證券投顧表示，近期美國公債殖利率彈升，主要反應寬鬆貨幣政策、財政刺激方案、經濟復甦帶動通膨預期等因素。儘管如此，仍有些壓抑通膨的因素存在，例如過剩產能導致產出缺口為負、高失業減緩工資上漲壓力等。因此預期短期通膨可能上揚，但是否發展為持續性高通膨，則待觀察。考量聯準會態度將維持超寬鬆政策，利差型債券仍有表現空間，建議可靠攏於能受惠於經濟成長和通膨環境的債券類別，例如波灣債市，亦可分享油價上漲強化產油國政府償債品質的機會。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

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