〈每週CFTC報告〉投機者美元指數布局翻多 轉空避險貨幣日圓
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本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者重拾對美元的信心，在美元指數的布局由空翻多。相對地，其他貨幣多頭均遭減碼，避險貨幣日圓淨空單大增 4.5 萬口，則由多翻空。
美元與外匯
截至 3 月 16 日當周，投資者持有的美元淨多單增加 14724 口，整體部位由空翻多，轉為淨多單 5837 口。
美元指數今年以來溫和上漲，較 1 月份創下的 3 年低點，已上漲約 2.2%。較高的美債殖利率，使美元更具有吸引力。
《路透》報導指出，納入投機者在其他貨幣的合約計算，美元的淨空頭部位已降至 134 億美元，寫下去年 6 月中旬以來的新低。
其他貨幣部分，由避險貨幣日圓帶頭，主要貨幣均遭減持，具體為：
- 歐元淨多單減少 11988 口，至 89976 口；
- 英鎊淨多單減少 5311 口，至 28600 口；
- 日圓淨空單增加 45882 口，由多翻空，轉為淨空單 39368 口；
- 瑞士法郎淨多單減少 9722 口，至 4671 口；
- 澳幣淨多單減少 455 口，至 7620 口；
- 加元淨多單減少 718 口，至 10263 口；
- 紐元淨多單減少 11097 口，至 6029 口。
黃金、白銀及原油
黃金淨多單增加 5033 口，至 180196 口。
白銀淨多單減少 2540 口，至 33609 口。
WTI 原油期貨淨多單減少 11996 口，至 525442 口。
上周油價暴跌，截止統計之後的周四，更單日大跌 7%，而之前已有下滑趨勢，大型投機者的淨多單也出現較大幅度減少。