〈美股盤前要聞〉美債殖利率來到1.67% 美股期貨漲跌不一

美國 10 年期公債殖利率來到 1.67%，美股期貨週一 (22 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.04%，標普 500 期貨漲 0.25%，那斯達克 100 期貨漲 0.9%。

1. 聯準會宣布 SLR 鬆綁措施到期不續

美國聯準會 (Fed) 周五 (19 日) 宣布不再繼續放寬補充槓桿率 (SLR)，重申鬆綁措施將於本月底到期。

Fed 不延長疫情期間緊急實施的補充槓桿率 (SLR) 豁免措施，代表銀行須將美國公債、準備金恢復計入 SLR 規定的風險資產，在其他條件不變的情況下，銀行為了滿足最低資本要求，最終可能被迫減少這些公債，或不再接受客戶存款。

Fed 在聲明中說，公債市場已經穩定，但由於近來準備金和公債發行量增加，委員會或許得處理 SLR 的設計和計算方式，避免出現抑制經濟成長和破壞金融穩定的壓力。

2. 女股神 Wood 發表特斯拉最新目標價：3000 美元

知名投資人 Cathie Wood 管理的 Ark Invest Management 預計，特斯拉 (TSLA-US) 的股價到 2025 年，將達到 3000 美元，遠高於現在的近 655 美元，也代表公司市值來到近 3 兆美元。

據 Ark 網站周五 (19 日) 發布的一份報告，依其模型計算，在最佳情況下，特斯拉的市值到 2025 年，可來到 4 兆美元，股價 4000 美元，若悲觀的環境下，預計股價為 1500 美元。

去年 Ark 也發表過預期，當時認為特斯拉在 2024 年，會來到 7000 美元，根據 5 比 1 分柝調整後，為 1400 美元。從這一報告在 2020 年 1 月 31 日發布後，特斯拉至上周五收盤，共上漲 400%，至 654.87 美元。

3. 蘋果在巴西遭罰近 200 萬美元

蘋果公司 (AAPL-US) 以環保為由，在 iPhone12 銷售時取消附加充電器，但這一做法在巴西被處以近 200 萬美元的罰款。

據 MacRumors 引述巴西科技媒體 Tilt 報導，聖保羅的消費者保護機構 Procon-SP 指出，蘋果的相關做法違反巴西的《消費者保護法》，並對其懲處 1055 萬雷亞爾 (約 192 萬美元) 的罰款。

蘋果未針對此事發表評論。如果他們仍反對這一做法，可以針對罰款提起上訴。罰款金額對蘋果的財務影響不大，但如果他們想繼續在巴西銷售，最終可能讓步。

4. 美股單周淨流入 568 億美元

儘管利率、通膨走升令股市壟罩陰霾，但並未因此影響資金進場，隨著 1.9 兆美元刺激政策落地，數據顯示過去一周美國股票共同基金和 ETF 資金淨流入較上周暴增近 400 億美元，工業、電信股更成為追捧標的。

美銀周五 (19 日) 表示，截至 3 月 17 日的一周中，美國股票資金淨流入創下 567.6 億美元的單周紀錄，並較上周的 168.3 億美元增加 237%。

高盛認為，資金大幅成長主要是來自外國資金流入美股，以及美國總統拜登推出的 1.9 兆美元刺激政策中發放的 1400 美元現金支票。

5. 高通 CEO：晶片短缺問題有所改善

美晶片大廠高通 (QCOM-US) 執行長 Steve Mollenkopf 樂觀表示，晶片短缺的現象已經有所緩解，尤其是成熟製程所生產的晶片，需求吃緊的問題有望最先緩解。

Mollenkopf 在中國發展高層論壇中透過的視訊發言表示，成熟製程及較舊的晶片產品，有望較先進製程的晶片產品更快脫離短缺的問題。

美記憶體大廠美光 (MU-US) 總裁兼執行長 Sanjay Mehrotra 也在會議中發言表示，該公司將根據產品需求的增長情況，盡力增加產量來應對，以滿足市場需求。