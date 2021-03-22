高盛：有更多跡象顯示 股市並未出現泡沫

「股市泡沫擔憂論」仍不厭其煩地充斥在華爾街當中，週一 (22 日) 高盛研究調查反駁，亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等大型科技股的股價是合理的，牛市反彈仍在持續當中，並且沒有出現泡沫。

高盛認為股市並非處於泡沫之中，週一該投行調查結果顯示：「對金融體系和經濟造成系統性風險」的泡沫破裂風險相對較低。

高盛本次研究是基於 1630 年代荷蘭的鬱金香狂熱、1873 年美國的鐵路泡沫，以及 1990 年代的網際網路泡沫等。

高盛本次研究是基於歷史泡沫事件的特徵。(圖片：高盛)

高盛將股市泡沫的定義為，價格過度升值和估值過高，對未來的企業成長和報酬有著不切實際的要求。

一些投行認為，美股存在非理性繁榮，過去的泡沫往往包括對某些類股過度的投機。

高盛分析認為，這並不一定意味著一個更廣泛的、具有系統性危險的泡沫正在形成。標普最近科技股的漲勢，令人印象深刻，但並不極端，而且目前支持股票價格上漲的主要理由是因為利率很低。

高盛認為，蘋果、亞馬遜等尖牙股主宰了美股動能，而這些公司的基本面也為價格、估值提供了支撐，現金流的能力很強，每股純益 (EPS) 等指標也大幅超越其他類股。

儘管當前市場存在一些泡沫特徵，包括瘋狂的投機、寬鬆的信貸和不斷上升的槓桿率、蓬勃發展的企業活動，以及推動科技繁榮「新時代」等因素，高盛提到，這些都被更廣泛市場監管力量所減輕，經濟週期沒有遲到，廣泛的企業財報醜聞還沒有曝光，這些都是泡沫的其他重要因素。

目前股市與過往相同的泡沫特徵中，只有少數存在或部分得到滿足 (圖片：高盛)

高盛總結：「儘管股市存在一些估值過高的地方，而且隨著殖利率調整，部分市場正在合理地盤整狀況，但根據我們的評估，這些與過往相同的泡沫特徵中，只有少數徵狀目前存在或部分得到滿足。」