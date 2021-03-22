日經：三星擬重押可折疊智慧手機 來取代Galaxy Note系列機型

因晶片短缺而傳出新一代 Galaxy Note 旗艦機今年的發布計畫可能泡湯後，日經亞洲評論周一 (22 日) 報導，三星電子 (Samsung Electronics) 計畫透過大幅提高可折疊手機產量來取代 Note 系列。

日經引述消息人士稱，除了在今年發布新一代可折疊手機 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold，三星正在研發一種雙折疊式手機，最快今年底就會推出。據三個消息來源表示，三星已為雙鉸接設計申請多項專利。

此外，三星還設定一項遠大目標，希望將可折疊手機的整體出貨量拉高到與 Galaxy Note 系列機型差不多的水平，即每年超過 1000 萬部，但這項目標仍需視市場情勢、晶片與零件供應短缺狀況來衡量。

業界與分析人士認為，三星將重點焦點轉向可折疊手機是為了做出產品區隔，並充分利用其獲利空間。也有知情人士認為，在 Note 停產後，三星將期望改押在高單價且擁有獨特設計的可折疊手機。

去年推出的 Galaxy Z Fold 2 5G 的起售價為 1999 美元，遠高於 Galaxy Note 20 的 999 美元，一旦實現出貨目標，可折疊手機的高單價可望讓三星享有更好的獲利表現，但也有知情人士認為，全球晶片和零件短缺仍可能搞砸三星的偉大計畫。

三星電子行動通訊部總裁高東真上周透露，該公司正在盡力提升可折疊手機產量，雖然在確保螢幕供應上已解決許多問題，三星仍無法生產那麼多可折疊手機。

針對上述報導，三星拒絕發表評論。

GF Securities 分析師 Jeff Pu 向日經表示，三星早就想要利用可折疊手機來取代 Note 系列。除了市面上智慧手機相似度太高以外，他們看中的還有可折疊手機的高單價。

Pu 認為，三星能自主生產這些螢幕，且已經花費很長一段時間研發這種技術，與其他競爭對手相比仍佔有相當多優勢。他預計，繼去年的 350 萬部之外，三星今年可望將可折疊手機出貨量翻倍至 750 萬部。