〈飛捷展望〉推動轉型三部曲 雲端品牌目標5年內連結百萬台裝置

工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 董事長林大成指出，不要只做 POS 機，以及硬體製造，會往雲端軟體平台發展，除了展開轉型三部曲外，自行開發的雲端 UEM 解決方案品牌「inefi」預計在 3-5 年內，要達到百萬台裝置訂閱的目標。

林大成表示，飛捷轉型第一步是提高非 POS 的產品比重，去年 Mobile POS、Panel PC、Kiosk 等相關應用占比提升到近 3 成，且毛利率也比較好；第二步是非 PC 的應用，目前也有推出類車用控制器的產品，應用在垃圾車、回收車上，但目前營收比重仍低。

而第三步則是朝雲端軟體平台發展，林大成認為，飛捷未來要朝 AI、IoT、雲平台發展，公司自行開發「inefi」UEM 平台，協助客戶遠端管理 POS 機以及周邊硬體設備，可提供即時遠端支援及問題排除。

林大成解釋，飛捷 POS 機每年可出貨超過 20 萬台，目前在市場上使用運營的約 100 萬台，今年已經導入給歐美客戶試用，今年估計將有 5-10 萬台設備連上 inefi 平台。

中長期來看，林大成認為，整體 POS 系統除了飛捷，還有千萬台的規模，因此，目標 3-5 年內，inefi 串聯 100 萬台設備，其中包括客戶的 50 萬台，剩下則是其他品牌廠商的設備。

據了解，飛捷 inefi 雲平台採訂閱制，平均每台設備訂閱費用每月估 3 美元，全年 36 美元、約新台幣 1000 元，若串聯上百萬台設備，每年可望貢獻飛捷 10 億元的營收。