奇偶去年純益年增逾6倍 每股賺1.78元 登4年新高

安控廠奇偶 (3356-TW) 受惠標案重啟，加上產品組合轉佳，去年純益 1.59 億元，年增 695%，每股純益 1.78 元，寫 4 年來新高；董事會也通過去年盈餘分配案，擬每股配 1 元現金股利，以今日收盤價 28.5 元估算，殖利率 3.51%。

奇偶去年營收 11.57 億元，年減 16.22%；毛利率 45.96%，年增 6.21 個百分點；營利率 3.68%，年增 0.3 個百分點；稅後純益 1.59 億元，年增 695%，每股純益 1.78 元。

奇偶去年第 4 季營收 2.96 億元，季增 0.34%、年減 8.07%；毛利率 46.62%，季減 0.19 個百分點、年增 3.9 個百分點；營利率 11.49%，較上季負轉正，年增 7.45 個百分點；稅後純益 0.79 億元，季增 83.72%、較 2019 年同期虧轉盈，每股純益 0.88 元。

奇偶自去年底開始，為反映上游漲價成本壓力，決議啟動漲價，旗下約 3 成中低階產品，價格上調約 5-10%，中階產品則微調，可望反應在首季獲利。

奇偶產品主要輸往海外居多，其中，美國占整體營收比重約 5 成、歐洲占 3 成，其餘為台灣、日本等亞洲、東南亞地區，在原物料、運輸成本攀升下，已向客戶調漲低階新品價格，將有助過去單價相對低的產品毛利率提升。