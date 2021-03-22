拉美首檔比特幣ETF通關 可望加速美國SEC放行

巴西上週五 (19 日) 批准首檔比特幣 ETF，成為加拿大之後，第二個批准比特幣 ETF 上市交易的國家。市場期待，將有助美國加快比特幣 ETF 通關。

巴西首檔上市的比特幣 ETF，係由拉美最大的加密貨幣資產管理公司 QR Capital 發行，預計以代碼 QBTC11 在巴西證券交易所 B3 上架，價格將追蹤 CF Benchmark 美國芝加哥商品交易所 (CME) 的比特幣參考匯率（BRR），預計今年 6 月開始交易。

QR Capital 表示，QBTC11 是拉丁美洲首支 100% 比特幣 ETF，它的出現讓巴西進入了最現代的金融法規中心。QR Capital 還指出，巴西與美國同屬 IOSCO 成員國，因此 QBTC11 可望成為美國監管機構的標竿，有助美國推進比特幣 ETF。

儘管比特幣 ETF 在美國卻步履闌珊，但仍有越來越多金融機構加入申請隊伍。《NewsBTC》報導，對沖基金天橋資本 (SkyBridge Capital) 上週五向美國證監會 (SEC) 提交申請比特幣 ETF 文件，名為 First Trust SkyBridge Bitcoin ETF Trust，預計在紐約證交所群島交易所 (NYSE Arca) 上市，試圖搶到美國比特幣 ETF 頭香。

天橋資本為美國第 4 家申請比特幣 ETF 上市的公司，此前已有 VanEck、Valkyrie 與紐約數位投資集團向 SEC 加入隊伍。SEC 上周一 (15 日) 宣布，VanEck 提交的比特幣 ETF 正式進入審查程序，這是 VanEck 第三次叩關，最快在 45 內會有通過與否的結果。

市場萬分期待美國會成爲第 3 個推出比特幣 ETF 的國家，這將使全球加密貨幣投資狂潮燒得更火熱。數據顯示，加拿大批准比特幣 ETF 短短一個月，Purpose 投資公司推出比特幣 ETF 就吸引了約 8 億美元資金，這些成功案例，可望消弭一點 SEC 對比特幣 ETF 的反對。