Fed耐心保持寬鬆恐致通膨失控？達里歐、克魯曼不同調

美國聯準會（Fed）周四宣布維持近零利率直到 2023 年底，強調通膨升溫只是暫時現象，但依舊引爆股債市雙殺，10 年期公債殖利率竄升到 1.7％。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）和 Fed 同一陣線，表示通膨威脅不會失控，但橋水聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）擔心，Fed 可能被迫提早升息。

現任紐約市立大學經濟學教授的克魯曼接受彭博訪問時說，美國不至於重演 1970-1980 年代初期通膨失控的劇碼，Fed 有工具可以在必要時抑制物價壓力，不可能走回 1970 年代那種極度不負責任的政策老路 — 當年是超寬鬆財政政策、兩次石油危機，以及不負責任政策交互影響的結果。

克魯曼認為，當前龐大財政刺激可能帶來的最糟情況，將是消費者物價出現暫時性的飆漲，一如韓戰爆發初期的情況。紓困法案雖然的確是相當龐大的刺激，卻不是會造成通膨狂飆的刺激。

Fed 主席鮑爾周四表示會保持寬鬆直到經濟出現實質進展，並暗示不擔心債市賣壓，對此克魯曼也有同樣看法，預測殖利率恐慌不會促使 Fed 採取行動。他說 1994 年債市曾因 Fed 緊縮而暴跌，但最終並未發生真正可怕的事，決策官員也很熟悉當年留下的教訓，因此若要採取任何行動，也會相當節制。

克魯曼主張，紓困法案帶來的財富重分配效應，將降低 Fed 實現充分就業導致強力寬鬆政策實施過於長久的問題。

達里歐：Fed 可能被迫提早升息

達里歐看法則不同，這位全球最大避險基金的創辦人比喻，美國經濟就像一個脈搏正在減弱的人，而醫師不斷為他注射興奮劑，當經濟開始回溫，通膨壓力也跟著上升。

橋水投資長 Greg Jensen 日前也說，經濟情勢和通膨調整的速度，將比金融市場和 Fed 預期更快速。

達里歐最近也看空美債，他周一在題為「你到底為了什麼持有美元債務」的文章中說，隨著美國發債規模暴增，投資債券、以及大多數的金融資產現在變得愚蠢，與其讓獲得的報酬被通膨吃掉，應該把錢投入等同通膨率或更好的東西。

（本文不開放合作媒體轉載）