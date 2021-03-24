〈貴金屬盤後〉美元走強 市場衡量鮑爾葉倫證詞 黃金跌至1週多低點

週二 (23 日) 交易，黃金期貨價格下跌，係因美元走強推動黃金期貨收盤下跌至一週多來最低點。

黃金投資者對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和美財長葉倫 (Janet Yellen) 在國會作證的頭 2 日證詞反應不大。該證詞是關於美國對抗新冠病毒大流行之際的美國經濟健康狀態。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，「鮑爾和葉倫似乎正密切合作且協調良好地允許適度通膨，但同時也不要讓通膨太強勁或失控。Fed 似乎對近期 10 年期公債殖利率的上升感到放心，將其作為長期緩和通膨壓力的工具，這點一直抑制黃金價格上升。」

然而，「有鑑於刺激措施的金額，黃金應該會走強。政府支出增加就會讓美元承壓，對美元計價的黃金價格提供支撐力。拜登政府正在考慮一項 3 兆美元支出方案，用於基建、教育和對抗氣候變遷。」

就目前而言，Wright 稱黃金交易價格處在 1600 美元至 1800 美元範圍間，但「短期內偏向下行。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 13 美元或近 0.8%，收每盎司 17325.10 美元，根據 FaceSet，此為交易最活躍的期金自 3 月 12 日以來最低收盤價。

5 月白銀期貨價格下跌 54 美分或 2.1%，收每盎司 25.23 美元，為 1 月以來最低收盤價。

由於經濟自疫情走出並快速復甦的樂觀情緒，加上通膨上升的可能性，使得投資者對 Fed 的利率和購債計畫持懷疑態度，隨著投資者針對快速且廣泛的全球復甦重新評估，鮑爾和葉倫的證詞便格外引人注目。

鮑爾週二證詞指出，他認為今年通膨不會大幅上升或持續上升，且 Fed 也處理更高通膨的工具。

Wright 指出，其他一些 Fed 理事也同樣在週二發言，達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 週二發表了更加鷹派的語調，表明債券殖利率短期內還沒有結束上升。單就此點削弱黃金並讓週二美元上升。

Fed 官員大多認為 2023 年後才會調升基準利率，根據 Fed 最新利率預測點狀圖，4 人預期明年可能升息其中包含 Kaplan，而 7 人預期要到 2023 年才升息。

週二交易，10 年期公債殖利率較週一下降 5 個基點。Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 表示，「即使過去幾天公債殖利率有所回落，但我們仍處於升息環境，而這不利黃金和白銀。在 Fed 改變政策之前，我們可能必須看到股市崩潰，這才能改變貴金屬的價格走勢。」

「對黃金多頭來說，未來 3 到 6 個月可能仍會是個艱困的市場。」他說。

週二 ICE 美元指數上升 0.6%。Wright 表示，如果國會通過 3 兆美元的鉅額支出法案，他仍會看漲黃金長期反彈，但就近期來說，黃金仍受到 10 年期公債殖利率的影響，且利率會較多數人預期加速上升。

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