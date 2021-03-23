挺進智能家電！蘋果開發螢幕+鏡頭的HomePod 擬增加溫濕度偵測功能

彭博 (Bloomberg) 蘋果記者 Mark Gurman 周一 (22 日) 報導，蘋果正在開發具備「螢幕和鏡頭」的音箱，並考慮啟用 HomePod mini 的溫度、濕度偵測，加速在智能家電領域的發展。

Gurman 的論點是有跡可循的，科技網站 MacRumors 周一報導， Apple TV 的 tvOS 14.5 beta 版代碼中發現蘋果 (AAPL-US) 已加入 FaceTime 和 iMessage ，以及新的影像擷取框架。

自去年 4 月起，HomePod‌ 產品線皆以 tvOS 作為主要系統，這意味著 tvOS 的新功能也包含在 ‌HomePod 軟體中，而上述這些新框架與未來配有螢幕和鏡頭的 HomePod 息息相關。

Gurman 表示，‌自本月初宣布 HomePod 停產並專注於新款 HomePod mini 後，蘋果很可能會在 2022 年發布新款 HomePod ，不過，搭配螢幕和鏡頭的 HomePod 尚無有確切發布時間。

另一方面，Gurman 表示蘋果內部還就 HomePod 啟用溫度、濕度偵測進行一番討論，目前 HomePod mini 配了德州儀器的溫度、濕度傳感器，不過遲遲未啟用。蘋果期望添加該功能後可連接其他家電，有利於蘋果智能家電系統 HomeKit 的發展。

蘋果在智能家電領域大幅落後競爭者，亞馬遜 (AMZN-US) 最新的 Echo 音箱已有溫度傳感器，谷歌 (GOOGL-US) Nest 溫度傳感器可以放在家中各處，並連接到恆溫器以調節每個房間的溫度。

據彭博引述消息人士表示，智能家電發展落後是目前用戶家中使用 Siri 狀況不佳的原因，儘管更新辨識服務，但仍落後於谷歌助理以及亞馬遜的 Alexa。

消息人士說，無論出於何種原因，到目前為止，蘋果在智能家電領域還沒有統一策略。