燃料電池股市值過度膨脹 華爾街敲響泡沫警鐘

綠能類股在過去一年大漲，其中燃料電池商 Plug Power（PLUG-US）與 FuelCell Energy（FCEL-US）自去年 3 月以來股價漲逾 10 倍，然而華爾街認為這般驚人漲幅只是曇花一現，警告泡沫化疑慮。

綠能類股估值不斷被擴大，氫燃料電池業者 FuelCell Energy 本會計年度的企業價值 / 銷售額倍數達 58 倍，彭博的數據顯示，相比之下蘋果（AAPL-US）只有 5.9 倍、特斯拉（TSLA-US）也只有 13 倍。不過與更早期的倍數相比算是較為溫和，FuelCell Energy 在 2000 年的企業價值 / 銷售額倍數達到 113 倍，另一間加拿大燃料電池商 Ballard Power Systems 更高達 187 倍。

然而近期 FuelCell 和 Plug Power 都出現利空消息：Plug Power 揭露會計錯誤，而 FuelCell 公布的營收低於市場預期。

分析師認為，過高的估值就是風險所在，相信估值能大幅走高的投資人，往往都忽略泡沫化的風險，包括公司推遲發表產品以及一連串的破產。

自然資源投資公司 Goehring & Rozencwajg 的管理合夥人說：「投資人的興奮情緒已經到幾乎狂熱的新高度。過高的估值讓投資人在綠能轉型中遇到任何的挫折或延遲時，都很容易受到影響，」

現今燃料電池公司的銷售比過去 20 年強勁是有原因的，燃料電池日益受歡迎，該技術使用天然氣或氫氣發電，作為辦公室、倉庫、數據中心在不依賴電力公司的情況下一種更乾淨的供電方式，在近期加州與德州頻頻停電的情況下大受矚目。

然而分析師警告，過去一年燃料的池的股價上漲是基於技術的潛力，而非當前的銷售量。

Goehring & Rozencwajg 示警，在經歷了第一次繁榮與蕭條的 20 年後，綠能產業可能會再度面臨同樣的命運。Goehring & Rozencwajg 主要投資傳統能源與鈾，並且表示如果綠能的未來是有希望的話，會考慮投資。

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