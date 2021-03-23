2月北美半導體設備出貨31.4億美元 連兩月刷新紀錄

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (23) 日公布 2 月北美半導體設備製造商出貨金額 31.4 億美元，月增 3.2%，年增 32%，除了再度站穩 30 億美元大關外，也是連兩個月改寫歷史新高。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，多種終端應用市場驅動半導體長期且強勁的需求，帶動北美半導體設備製造商 2 月出貨金額再度突破 30 億美元，SEMI 也看好全球數位轉型，將持續推升半導體設備成長。

2020 年 8 月至 2021 年 1 月北美半導體設備市場出貨統計，單位 / 百萬美元。(圖: SEMI 提供)

SEMI 日前也再度上調晶圓廠設備投資金額，看好疫情帶動電子設備需求激增，晶圓廠設備支出將連三年創新高，為全球半導體產業有史以來的罕見紀錄，去年成長 16%，預計今、明年再成長 15.5%、12%，明年將達 800 億美元大關。

SEM 認為，全球疫情持續蔓延，通訊、運算、醫療及線上服務等產業受惠最大，電子裝置作為數位轉型的骨幹，需求出現爆炸性的成長，也帶動相關產業擴大設備支出，預計 2020-2022 年，全球晶圓廠每年將增加約 100 億美元的設備支出，設備商也迎來「超級循環」週期。

展望今年，由於半導體設備被視為產業景氣的風向球，隨著各家大廠如應材 (AMAT-US)、艾斯摩爾 (ASML) 等均釋出樂觀展望，台灣零組件供應商也可望雨露均霑，也多看好今年營運有機會再創新高。