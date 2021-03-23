郭明錤：蘋果明年中推AR/MR頭戴裝置 揚明光將成主要供應商

天風證券分析師郭明錤最新報告指出，蘋果將在 2022 年中期推出 AR/MR 頭戴裝置，預期蘋果 HMD 的影像式穿透鏡頭，將採用菲涅爾透鏡作為超短焦鏡頭的設計方案，揚明光 (3504-TW) 與玉晶光 (3406-TW) 則是蘋果菲涅爾透鏡的生產商，其中揚明光合作與投入資源時程較早，可望成為主要供應商。

郭明錤指出，採用菲涅爾透鏡為超短焦鏡頭的方案，可以提升可視角 (FOV)，每一片混合型 (Hybrid) 菲涅爾透鏡是由 3 片菲涅爾透鏡堆疊而成，且蘋果採用的 Micro-OLED 因具備高亮度特色，可補償採用混合型菲涅爾透鏡造成的進光量減少問題，並提供使用者創新 AR/MR 體驗。

郭明錤指出，為了提升 FOV 與降低重量與厚度，目前 VR HMD 普遍均採用菲涅爾透鏡設計，作為超短焦鏡頭設計方案。然而，目前 VR HMD 重量普遍仍為 300-400 公克或以上，且外觀仍厚重，故產品設計仍有很大改善空間。

對穿透式影像的 AR HMD 與 VR HMD 而言，透過超短焦鏡頭 / 菲涅爾透鏡，達到輕薄設計為關鍵設計趨勢，但此設計挑戰也與配備的顯示器、光學材料、散熱、生產等有關。郭明錤認為，解決此複雜光學設計，是未來穿透式影像的 AR HMD 與 VR HMD 的關鍵競爭優勢之一。

因穿透式影像的 AR HMD 關鍵賣點非提供沉浸式體驗，因此對 FOV 的規格要求普遍低於 VR HMD，更有利輕薄外觀設計。此外，就目前穿透式影像的 AR HMD 與 VR HMD 而言，需要多少 FOV 才足夠尚未有定論，故如何在 FOV 與體積重量間取捨為關鍵設計議題之一。

郭明錤預估，蘋果 HMD 的影像式穿透鏡頭將採用菲涅爾透鏡 (Fresnel lens) 作為超短焦鏡頭的設計方案。此設計目的在於提升 FOV 與降低重量與厚度。

郭明錤認為，蘋果將能在 FOV 與 HMD 重量與體積取得更好的平衡點，預估 2021 與 2022 年，將陸續會有重量 150 公克左右或略低的新款 HMD 進入商業化量產，蘋果的 HMD 重量也將在 150 公克以下，維持產品設計優勢。

由於單片混合型菲涅爾透鏡 (給單眼使用) 是由 3 片菲涅爾透鏡堆疊，每個蘋果 HMD 裝置將使用 2 片混合型菲涅爾透鏡，也就是共需要 6 片菲涅爾透鏡。