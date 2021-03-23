〈陸港盤後〉科技股賣壓重 上證、恒指下挫約1%

週二 (23 日) A 股三大指數開盤漲跌不一，除上證開高外，其餘兩指數均開低。早盤 A 股在金融類股走高的帶動下，滬、深兩指數急拉走揚，但受到獲利了結賣壓的拖累下，指數衝高後回跌。截至中午收盤，A 股三大指數跌幅逾 1%。

午盤後 A 股疲弱走勢未改變，指數跌幅進一步擴大，創業板指更一度下挫逾 2%，隨後在證券、白酒股相繼拉抬之下，指數縮減跌幅。不過成交金額仍保持在低檔，今日滬、深兩市成交金額達 7886 億人民幣，較前一個交易時增加約 4%。

港股方面，隨著美國公債殖利率下滑，港股今日開高。但在 A 股走勢不振的影響、本週將有多家重量級科技類股公布財報，以及中國電子煙龍頭思摩爾崩跌約四成等利空影響下，投資人退場觀望氣氛濃，恒指隨後出現賣壓。

本週港股將有多檔重量級科技股公布財報，如騰訊 (700-HK)、小米(1810-HK)、快手(1024-HK) 等，在企業財報公布前投資人較為觀望。而今日在港股掛牌的百度 (9888-HK) 表現平平，受到科技類股下殺拖累，百度股價一度跌破每股 252 港元的發行價，終場收在 252.2 港元，略高於申購價。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證下跌 0.93%，報 3411.51 點；深證下跌 1.12%，報 13607.27 點；創業板指下跌 1.12%，報 2668.08 點。恒生指數則下跌 1.34%，報 28497.38 點、恒生科技指數則下滑 2.51%，報 8295.42 點。

北向資金進出方面，週二北向資金賣超人民幣 71.84 億元，其中滬股通賣超人民幣 30.96 億元，深股通賣超人民幣 40.88 億元。

法人觀點

安信證券指出，在 A 股完成估值修正以前，投資策略需以防禦為主。過去兩週的市場以投機性交易為主，散戶要從中獲利難度較大。若短線指數出現一波明顯修正，投資人可更積極地佈局。目前產業可重點關注銀行、房地產、化工、非鐵金屬、家電、醫藥、食品飲料、軍工、碳中和等。

