京東方積極擴充面板產能 擴廠、併購一次來

周一 (22 日) 晚間，京東方發出公告表示為滿足客戶需求，提升產業競爭力，武漢京東方計劃籌資 37.75 億人民幣在現有廠房內進行產能擴充。武漢京東方是京東方集團第二條 10.5 代產線，也是該公司達成大螢幕顯示器戰略中的關鍵一環。此外，有消息指出京東方有意合併中國電子咸陽 8.6 代液晶面板產線。

這次擴產具體內容顯示，將針對現有第 10.5 代 TFT-LCD 生產線進行擴充，包含生產及輔助生產設施、動力設施、環保設施、安全設施、消防設施。建設完成後，月產能將由 15.5 萬片基板擴大至 18 萬片基板。預期 2022 年設備就定位並實現滿產。

今年 1 月時，京東方曾宣布 200 億人民幣規模的增資案，資金用途之一就是對武漢京東方提供金援，將持股比重增至 47.14%。

武漢京東方的營收主要來自第 10.5 代 TFT-LCD 產線，該產線在 2019 年 12 月底量產。2020 年，武漢京東方營業收入達 17.75 億人民幣，淨損 1.56 億人民幣。

(圖片: AFP)

另一方面消息人士透露，京東方有意收購中國電子咸陽 8.6 代液晶面板產線。京東方正在與彩虹股份商談入股事宜，希望成為彩虹股份第一大股東，間接掌控中國電子咸陽 8.6 代液晶面板產線。同時 TCL 對於該產線也有高度興趣，有意與京東方競爭。

彩虹股份主要從事液晶基板玻璃、液晶面板的研發、生產與銷售，與 TCL、京東方屬同業競爭，市場認為京東方直接入股的可能性不高，可能會以交叉持股方式進行的機會較大。

彩虹股份旗下咸陽 8.6 代液晶面板生產線總投資 280 億人民幣，月產能 12 萬片基板玻璃，是中國西北地區第一條 8.6 代液晶面板生產線。