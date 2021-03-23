晨暉去年獲利創新高 EPS 4.02元 擬配2.8元現金股利

保健食品廠晨暉 (1271-TE) 今 (23) 日公布去年財報，稅後純益 1.26 億元，創新高，年增 2.29 倍，每股純益 4.02 元，董事會通過每股擬配發現金股利 2.8 元，其中包括盈餘配發 2.4 元，資本公積 0.4 元。

農暉受惠旗下紅麴及益生菌產品銷售表現佳，2020 全年營收 3.14 億元，毛利率 66%，年增 3 個百分點，稅後純益 1.26 億元，創新高，年增 2.29 倍，每股純益達 4.02 元。

晨暉與台灣健康食品領導品牌合作關係穩固，多年來已奠定國內紅麴及益生菌市占率第一的市場地位，公司今年將積極擴大台灣市場的多元布局，提升各項產品銷售量。海外市場開發方面，北美及中國市場都已接獲訂單，未來海外市場拓展成效陸續顯現。

晨暉創立於 2007 年，今年 1 月登錄興櫃交易，公司以獨家固態發酵技術研發的 NTU 568 紅麴菌株，在調節血脂和血壓、調整血糖以及延緩失智症上，具有實質科學證據的保健功效，已獲得美國 FDA 的新膳食成分資格認可，為唯一能在美國合法宣稱功效，並明確標示活性成分含量的紅麴保健產品。

另一款明星商品 NTU 101 益生菌則是台大團隊歷經 20 年研發，耐胃酸膽鹽存活率高達 95%，歷經人體臨床佐證，對於調整腸道菌相以及改善腸胃蠕動有相當助益、另動物實驗亦證實有改善過敏、提升免疫力皆有優異的表現。NTU 568 紅麴菌株與 NTU 101 乳酸菌菌株兩大明星原料，特別適合應用於膳食補充品及功能性食品等產品，產品具有絕佳的競爭優勢。

晨暉在台灣市場與「娘家」品牌有長期良好合作關係，目前合作的主力產品為「娘家益生菌」系列及「娘家大紅麴」。根據尼爾森市調顯示，此系列益生菌與紅麴產品市占率連續 2 年皆為台灣第一，顯示產品已建立穩固的品牌知名度，並獲得消費者支持與認同。

海外市場部分，晨暉預計將與各國代理商和品牌商合作，開展業務。其中，在北美市場，晨暉將著眼於紅麴原料的業務開發，目前已接獲試產訂單，並將持續與當地品牌商合作，拓展開發新產品。中國市場部分，紅麴產品目前正在申請中國保健食品（藍帽子）認證，益生菌產品則已接獲知名品牌商訂單，年中即可正式出貨。